PSV heeft het contract van verlengd tot medio 2030 en hem per direct toegevoegd aan de selectie van Peter Bosz. De achttienjarige middenvelder uit de eigen jeugdopleiding sluit daarmee officieel aan bij de hoofdmacht.

De geboren Belg loopt al elf jaar rond op De Herdgang. Sinds PSV Onder 9 doorliep hij alle jeugdteams, met dit seizoen als voorlopig hoogtepunt. Fernandez maakte zijn officiële debuut voor Jong PSV én PSV 1, proefde al van het grote werk in de Champions League tegen Bayern München in het Philips Stadion en noteerde in het bekerduel met GVVV zijn eerste assist in het eerste elftal.

Artikel gaat verder onder video

“Ik beleef vooralsnog een droomseizoen, met deze contractverlenging als kers op de taart”, zegt Fernandez na het ondertekenmoment op PSV Campus De Herdgang, in het bijzijn van zijn dierbaren. “PSV is in de loop der jaren echt mijn club geworden. Ik voel het vertrouwen in mijn kwaliteiten en potentie vanuit alle geledingen. Ik wil iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling: van familieleden en vrienden tot materiaalmannen en trainers. En hoewel ik al elf jaar bij deze club zit, is dit hopelijk pas het begin. Ik ben van plan om nog heel veel onvergetelijke successen te realiseren met PSV 1.”

Earnest Stewart reageert

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart spreekt van een strategische zet die naadloos past binnen de koers van de club. De contractverlenging van Fernandez noemt hij een succesverhaal uit het boekje, gezien het traject dat het talent binnen de Academy heeft afgelegd.

“Met Noah belonen we opnieuw een belofte uit onze eigen Academy die zich stap voor stap heeft ontwikkeld en laat zien klaar te zijn voor de volgende fase”, legt Stewart uit. “Noah is een speler die technische vaardigheid combineert met spelintelligentie, lef, een verfijnde trap en een groot leervermogen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot minimaal een vaste waarde voor PSV 1.”