Jutta Leerdam was zaterdagavond een opvallende aanwezige in het Philips Stadion bij het duel tussen PSV en sc Heerenveen, dat de Eindhovenaren met 3-1 wonnen. In gesprek met De Telegraaf gaf de kersverse olympisch kampioen uitleg over haar bezoek aan de koploper van de Eredivisie.

Leerdam, die goud veroverde op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, was teruggekomen uit Milaan en bekeek de wedstrijd vanuit de Legends Lounge, waar haar hoofdsponsor KaFra Housing ook stoelen heeft. Ze was er samen met haar zusje Beaudine en haar moeder Monique.

Dinsdagmiddag, voorafgaand aan haar bezoek aan premier Rob Jetten, lichtte Leerdam haar aanwezigheid bij PSV toe. "Of ik PSV-supporter ben? Nee, ik was uitgenodigd voor de Business Club van mijn sponsor", aldus de 27-jarige langebaanschaatsster. "We hebben er een mooi moment van gemaakt om samen met mijn sponsor te vieren dat ik deze medailles heb mogen winnen. Zij hebben mij heel erg geholpen, dus dat was bijzonder."

Na afloop van de wedstrijd ging het op de persconferentie van PSV ook nog over het bezoek van Leerdam aan de Eindhovense club. Myron Boadu werd geconfronteerd met haar aanwezigheid en reageerde verrast: