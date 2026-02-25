Live voetbal

Jutta Leerdam over bezoek aan PSV: 'Of ik PSV-fan ben? Nee'

Jutta Leerdam over bezoek aan PSV: 'Of ik PSV-fan ben? Nee'
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
25 februari 2026, 08:23

Jutta Leerdam was zaterdagavond een opvallende aanwezige in het Philips Stadion bij het duel tussen PSV en sc Heerenveen, dat de Eindhovenaren met 3-1 wonnen. In gesprek met De Telegraaf gaf de kersverse olympisch kampioen uitleg over haar bezoek aan de koploper van de Eredivisie.

Leerdam, die goud veroverde op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, was teruggekomen uit Milaan en bekeek de wedstrijd vanuit de Legends Lounge, waar haar hoofdsponsor KaFra Housing ook stoelen heeft. Ze was er samen met haar zusje Beaudine en haar moeder Monique.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdagmiddag, voorafgaand aan haar bezoek aan premier Rob Jetten, lichtte Leerdam haar aanwezigheid bij PSV toe. "Of ik PSV-supporter ben? Nee, ik was uitgenodigd voor de Business Club van mijn sponsor", aldus de 27-jarige langebaanschaatsster. "We hebben er een mooi moment van gemaakt om samen met mijn sponsor te vieren dat ik deze medailles heb mogen winnen. Zij hebben mij heel erg geholpen, dus dat was bijzonder."

Na afloop van de wedstrijd ging het op de persconferentie van PSV ook nog over het bezoek van Leerdam aan de Eindhovense club. Myron Boadu werd geconfronteerd met haar aanwezigheid en reageerde verrast:

blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DVCU4d2jniD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Heerenveen

PSV
4 - 1
sc Heerenveen
Gespeeld op 4 feb. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Myron Boadu

Myron Boadu
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (14 jan. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
4
2
2024/2025
Bochum
19
9
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel