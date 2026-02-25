Met een duidelijke stemverheffing en een zichtbaar geïrriteerde houding stond Robin van Persie zondagavond op na afloop van zijn persconferentie na het duel met Telstar (2-1-winst). “Fijne avond!”, sprak de trainer van Feyenoord, waarna hij de perszaal haastig verliet. In het begin van zijn Feyenoord-tijdperk blonk Van Persie uit in zijn media-optredens, maar inmiddels lijkt de scherpte in zijn optredens te zijn veranderd in irritatie.

De oud-spits hield zich in zijn eerste maanden uitstekend staande tijdens persmomenten. Hij oogstte lof vanwege zijn charisma, welbespraaktheid en haast onvermoeibare optimisme. Emotioneel sprak hij over “voor de vierde keer thuiskomen” bij de club van zijn hart.

Analisten spraken over een ‘krachtige uitstraling’ en noemden hem ‘verbaal ijzersterk’. De vergelijking met John Heitinga, die in het begin van het seizoen als trainer van Ajax juist een onzekere indruk maakte in de media, werd al snel gemaakt. Van Persie presenteerde zich als een bezeten vakman die volledig opging in zijn rol. “Ik sta op als trainer en ik ga slapen als trainer.”

Omslag

Die toewijding zal er nog altijd zijn, maar precies een jaar na zijn aanstelling lijkt de sfeer rondom zijn persmomenten volledig te zijn omgeslagen. De charmante trainer van weleer heeft plaatsgemaakt voor een geprikkelde oefenmeester die de confrontatie met de media niet schuwt. De druk in De Kuip lijkt zijn tol te eisen.

De relatie met journalisten oogt inmiddels broos. Waar dat precies aan ligt, blijft speculeren. Is het de druk van tegenvallende sportieve prestaties? De vele blessures die het werk bemoeilijken? Het blijft gissen.

Mede door kritische publicaties in het Algemeen Dagblad en Voetbal International over zijn werkwijze lijkt de omgang met de media te zijn verhard. Van Persie liet zijn ongenoegen duidelijk blijken na een stuk over de nieuwe blessure van Givairo Read.

“Ik heb stukken gelezen die feitelijk onjuist zijn. Alle keuzes maken we in samenspraak met elkaar en dat is nu niet anders geweest. Uiteindelijk kun je mij erop aankijken, dat hoort bij mijn rol als trainer, maar ik baal vooral voor Givairo. Als je zo'n stuk opschrijft, moet je wel alle feiten op een rijtje hebben. Dat je, zonder ook maar iets te vragen aan mij of de persvoorlichter, zomaar iets klakkeloos opschrijft, vind ik wel kwalijk”, zei Van Persie destijds.

Sindsdien lijkt de spanning tussen Van Persie en de aanwezige journalisten voelbaar. Na het duel met Real Betis in de Europa League beet hij al van zich af. Hij probeerde positieve punten uit het duel te halen, wat resulteerde in een ongemakkelijke persconferentie.

Telstar-thuis als dieptepunt

Dat een trainer minder zin heeft in kritische vragen wanneer zijn ploeg stroef draait, is begrijpelijk. Maar hoe Van Persie zich zondag tegen Telstar opstelde richting de pers, toonde een nieuwe, scherpere kant. Het chagrijn spatte er vóór en ná de wedstrijd vanaf.

Dat begon bij ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. De journalist vroeg zich – niet onlogisch – af waarom Van Persie koos voor Jordan Bos als linksbuiten, terwijl met Gonçalo Borges en Aymen Sliti twee natuurlijke flankspelers beschikbaar waren.

“Dat is altijd hoe jij dat belicht. Ik bekijk dat zelf niet zo. Als ik naar deze wedstrijd kijk, vind ik dat de eigenschappen van Bos goed passen bij deze wedstrijd. Vooral zonder bal en in de laatste lijn aanvallen. Daar heb ik een heel goed gevoel bij”, reageerde Van Persie, wat een aanvaardbare uitleg was.

Daarna volgde een (onnodige) duidelijke sneer: “Dan is mijn tip richting jou om het ook eens te bekijken vanuit ‘waarom ik een keuze wél maak’ in plaats van ‘waarom ik een keuze niet maak’”, vervolgde de oefenmeester geërgerd.

Bischop wees Van Persie vervolgens op uitspraken van Casper Tengstedt, die aangaf verbaasd te zijn dat niet hij, maar middenvelder Jakub Moder in de spits mocht starten tegen FC Utrecht. “Vandaag kies ik voor Bos”, sprak Van Persie.

Ook op een volgende vraag antwoordde hij kortaf.

Bischop: “Heb je overwogen om met Tengstedt in de spits te starten, omdat hij vorige week de winnende maakte?”

Van Persie: “Nee.”

Ongemakkelijke persconferentie

De persconferentie na afloop verliep niet veel soepeler. Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel opende met: “Gefeliciteerd met de drie punten, maar wat maken jullie het weer spannend tot het einde. Spannender dan je lief is, denk ik.”

“We kunnen ook beginnen met de laatste tien minuten als je dat wil. Wil je dat?”, snauwde Van Persie terug.

Na een korte analyse van de zwakke slotfase – waarin Feyenoord ontsnapte aan puntverlies – werd de persconferentie vroegtijdig afgesloten. Vooral het slotmoment was veelzeggend.

“Dat is het mooie van voetbal: iedereen heeft recht op zijn eigen mening en die heb ik ook gedeeld met jullie. Fijne avond!”, besloot Van Persie, waarna hij opstond en de zaal snel verliet.

Voor een beginnende trainer is deze fase niet makkelijk, zeker niet bij Feyenoord. De druk is hoog en kritiek ligt altijd op de loer. Dat hoort bij het vak.

Toch is juist in moeilijke tijden zichtbaar hoe een trainer zich opstelt. Waar Van Persie eerder indruk maakte met zijn open en positieve houding, oogt hij nu sneller geïrriteerd. Dat is menselijk, maar helpt hem niet. De aandacht verschuift zo van het spel naar zijn gedrag.

Als hij het draagvlak wil behouden, zal hij niet alleen sportief, maar ook in zijn communicatie weer rust moeten uitstralen.