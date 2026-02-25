Hoewel flinke vorderingen maakt in het herstel van zijn zware knieblessure, sluit de aanvaller in gesprek met het Eindhovens Dagblad uit dat hij dit seizoen nog in actie komt voor PSV. "Waarom zou ik dat risico nemen?", vraagt Van Bommel zich hardop af.

PSV nam Van Bommel (21) afgelopen zomer voor dik vijftien miljoen euro over van AZ. In het Philips Stadion vond de zoon van PSV-icoon Mark van Bommel snel zijn draai. In zijn eerste acht wedstrijden voor PSV was Van Bommel goed voor vier doelpunten en een assist. Op 21 september vorig jaar, in het thuisduel met Ajax (2-2), ging het echter helemaal mis. Vlak voor rust verstapte de aanvaller zich en verdraaide hij zijn knie. Al snel werd duidelijk dat de gevolgen groot waren: kruisband gescheurd, hoogstwaarschijnlijk einde seizoen.

Van Bommel werd geopereerd en stortte zich daarna op zijn revalidatie. Die voorloopt voorspoedig, zo vertelt hij: "Ik ben zelfs al een tijdje op het veld bezig. Daarbij heb ik het gevoel dat ik ver ben, maar uiteindelijk moet het gewricht nog herstellen. Na vijf maanden kun je misschien wel weer voetballen. Toch moet de knie nog echt sterker worden. Ik kan nu hardlopen en ook alweer schieten, iets wat ik deze week heb gedaan. Ook ben ik bij het lopen langzaam weer van richting aan het veranderen. Niet echt op snelheid, maar wel gecontroleerd."

Hoewel hij dus flinke vorderingen maakt, sluit Van Bommel uit dat hij dit seizoen nog speelminuten gaat maken voor PSV. "Als ik dit seizoen nog een wedstrijd zou spelen, zou het tussen de zeven en acht maanden na het ontstaan van de blessure zijn", rekent de buitenspeler voor. "Waarom zou ik dat risico nemen? Het bekertoernooi is dan sowieso afgelopen, PSV speelt geen Champions League meer en misschien is de club zelfs al kampioen. Dat is zeker niet onmogelijk. Om dan vijf minuutjes in te vallen in de laatste twee wedstrijden? Nee hoor. Het is veel belangrijker om in trainingen alles heel goed op te bouwen."

Van Nistelrooij verrast Ruben van Bommel: 'Heel mooi bericht'

Vlak na zijn operatie werd Van Bommel verrast door een bericht van Ruud van Nistelrooij, PSV-icoon en oud-ploeggenoot van zijn vader. Van Nistelrooij liep in zijn PSV-periode zelf tegen een zware knieblessure aan, waardoor een transfer naar Manchester United in eerste instantie in het water viel. De oud-spits klom met die ervaring in het achterhoofd dan ook in zijn telefoon om Van Bommel een hart onder de riem te steken. "Ruben, er zijn zoveel voorbeelden van spelers die nog beter terugkomen, dat was de kern van zijn boodschap. Hij vertelde hoe het bij hem allemaal was gegaan. Echt een heel mooi bericht", aldus Van Bommel.