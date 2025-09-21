Grote schrok bij PSV: Ruben van Bommel lijkt ernstige blessure op te lopen

heeft zondagmiddag een op het eerste oog ernstige blessure opgelopen. De aanvaller van PSV probeerde de bal te veroveren van Ajacied Lucas Rosa, maar hij verstapte zich daarbij pijnlijk. Van Bommel greep direct naar zijn knie en ging met de handen voor zijn ogen op de grond liggen.

De schrok was groot in het Philips Stadion toen de linksbuiten van PSV naar de grond ging. De aanvaller heeft al vaker te maken gehad met zwaar blessureleed en de ernst van de situatie was direct duidelijk. Er kwam zelfs een brancard het veld op, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Met pijn en moeite werd Van Bommel lopend naar de zijkant van het veld gebracht.

Het zorgde overduidelijk voor emotie op de tribune bij zijn vader Mark van Bommel, die direct na het moment zijn plaats in het Philips Stadion heeft verlaten om zijn zoon op te zoeken in de catacomben.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat PSV te maken krijgt met blessureleed. Eerder liep spits Alassane Plea al een zware blessure op en vorige week kwam daar ook Myron Boadu bij.

