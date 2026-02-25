Bij Feyenoord ontbreekt de afgelopen weken de hiërarchie in het veld, zo stelt in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De voormalig buitenspeler mist een leider die de boel op scherp kan zetten als het even niet loopt. Schaken verwacht dat deze rol op korte termijn op zich kan nemen.

Feyenoord zit momenteel niet in de beste fase. De Rotterdammers pakten eerder dit seizoen gedurende een lange periode nauwelijks meer punten, maar wisten in de laatste vijf Eredivisie-duels wel vier keer te winnen. De laatste drie duels was dit echter telkens met flink wat moeite. “De hiërarchie ontbreekt bij Feyenoord”, begint Schaken. “Iemand die het bewaakt in het veld.”

De voormalig buitenspeler blikt terug op zijn eigen periode in De Kuip, waar hij tussen 2010 en 2015 onder contract stond. “Jongens als El Ahmadi en Clasie… Als het even niet liep, waren dat jongens die even een doodschop gaven. Iemand een bari gaven (iemand op zijn kop geven, red.), iemand wakker schudden.” De rest van de selectie accepteerde dat ook. “Wij wisten dan dat dat nodig was en dan kreeg je de boel weer op scherp”, weet Schaken nog.

“Dat kantelpunt zie je bij Feyenoord vrij weinig”, maakt hij de vergelijking met de ploeg van Robin van Persie. “Of het is goed, of het is niks. Je ziet ze daar ook niet echt uit kruipen.” Voor de Rotterdammers helpt het volgens Schaken in thuisduels dan niet mee dat het publiek ook begint te morren als het niet loopt. “Dat is logisch, want er wordt wat verwacht. Sommige nieuwe jongens kennen dat misschien niet en het kan zijn dat ze daardoor gedeeltelijk in hun schulp kunnen kruipen. Dat hoort niet bij een topclub, maar je hebt er wel mee te maken.”

Valente moet leidersrol op korte termijn pakken

Valente heeft onlangs rugnummer 10 ontvangen van Feyenoord en wordt dus klaargestoomd om de leider van het elftal te worden, maar Schaken denkt wel dat hij nog wat tijd nodig heeft. “Die jongen ontwikkelt zich natuurlijk stormachtig in zijn eerste seizoen. In een niet-draaiend team is het lastig als middenvelder om je te onderscheiden”, deelt de oud-buitenspeler complimenten uit. “Hij geeft bijzondere passjes waarvan wij pas zien dat de ontvanger vrij staat als de bal aankomt. In dat opzicht doet hij het hartstikke goed.”

Hoewel Schaken verwacht dat Valente op korte termijn de echte leider van Feyenoord is, neemt hij het de creatieveling niet kwalijk dat hij nog niet zo ver is, benadrukt hij. “Maar als er eentje is die op korte termijn moet opstaan, kijk ik hem aan met nummer 10. Ik kan niet wachten op de Valente die echt de boel neerzet. Dat doet hij al, maar dan veelvuldig en zoals een leider van Feyenoord behoort te doen.”