Been zet vraagtekens bij aanstaande aanstelling Van Wonderen bij Feyenoord

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 februari 2026, 21:41

Kees van Wonderen lijkt spoedig gepresenteerd te gaan worden als de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, tot verbazing van Mario Been. De analist wijst naar het gebrek aan internationale contacten van Van Wonderen.

Maandag werd duidelijk dat Feyenoord dicht bij een akkoord is met Van Wonderen. Waar in eerste instantie werd gespeculeerd over een rol als assistent van Robin van Persie of als trainer van het beloftenelftal, bleek het uiteindelijk te gaan om een rol als technisch directeur. Dennis te Kloese vervulde die rol de afgelopen jaren naast zijn functie als algemeen directeur.

In de Dick Voormekaar Podcast geeft Been aan de aanstelling niet helemaal te begrijpen. “Ik vind Kees een uitstekende en slimme jongen die weet wat hij zegt”, begint de voormalig trainer van Feyenoord. “Ik dacht dat technisch directeur toch een specifieke functie is. Als je dat nog nooit van je leven hebt gedaan bij een miljoenenbedrijf als Feyenoord, dat de laatste tijd ook niet overloopt van de juiste keuzes in het aankoopbeleid, dan denk ik dat je daar een krachtiger persoon nodig hebt.”

Van Wonderen heeft dus nog geen ervaring als technisch directeur. Daarnaast speelde hij gedurende zijn hele loopbaan in Nederland en werkte hij als trainer in het buitenland alleen een paar maanden bij Schalke 04, waardoor hij naar verwachting niet al te veel internationale contacten heeft. “Die zijn ook niet onbelangrijk ten opzichte van het aankopen van spelers. Te Kloese blijft natuurlijk, die kan nog steeds aan de touwtjes trekken als je een onervaren man naast je hebt.” Dat Van Wonderen wel over verstand van voetbal beschikt, noemt Been een ‘plus’.

Kees van Wonderen

Kees van Wonderen
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (4 jan. 1969)

