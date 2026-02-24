Live voetbal

Schaken hekelt kritiek op Sterling: 'Weiger daarin mee te gaan'

Schaken hekelt kritiek op Sterling: ‘Weiger daarin mee te gaan’
Ruben Schaken is positief over de komst van Raheem Sterling naar Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De vleugelspeler maakte nog geen onuitwisbare indruk bij zijn debuut, waarna hij de nodige kritiek kreeg. Schaken vindt dat opportunistisch en weigert hieraan mee te doen.

Sterling debuteerde afgelopen weekend voor Feyenoord in het duel met Telstar (2-1 zege). De Engelsman kwam na ruim een uur spelen als invaller binnen de lijnen, maar wist de hooggespannen verwachtingen niet direct waar te maken. Toch heeft Schaken met een positief gevoel gekeken naar de 31-jarige buitenspeler. “Hij werd veelvuldig gezocht en had een paar keer heel goede diepgang. Dan kon je zien dat hij nog rap is, ondanks zijn leeftijd. De explosiviteit zit er nog in. Dat gaf mij goede hoop voor de toekomst”, laat Schaken weten, waarna hij aangeeft dat Feyenoord diepte op de flanken mist.

“Hij heeft nog niet echt kunnen overtuigen”, geeft de oud-voetballer wel toe. “Maar de dingen die hij moest doen, deed hij ook.” Schaken is blij dat Sterling niet probeerde om iets te forceren bij zijn debuut. “Je gaat niet in een half uur alles aan Nederland kunnen laten zien, die heb je er ook tussen zitten. Hij speelde heel gedoseerd en liet wat goede dingen zien voor de komende wedstrijden.”

Schaken kritisch op analisten

Na het debuut van Sterling klonk er veel kritiek op de aanwinst. Zo stelde Kenneth Perez dat hij het idee kreeg dat hij naar de Feyenoord Legends had gekeken. “Ik snap die uitspraken wel, maar geef hem de tijd”, reageert Schaken hierop. “Laat hem spelen en laten we kijken of het echt zo is. Waarom moeten we nu al gaan gissen waar het op lijkt?”, vraagt de voormalig buitenspeler zich af. “Als hij er volgende week drie in schiet, zeggen diezelfde mensen dat hij daarom naar Nederland is gekomen. Je weet hoe onze mediawereld werkt en ik weiger daarin mee te gaan.”

Schaken geeft wel toe dat er veel van Sterling wordt verwacht. “Hij loopt denk ik niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. Hij weet ook wat er van hem wordt verwacht en dat hij gas moet geven. Ik heb goede hoop.” De oud-aanvaller geeft aan dat hij schrok toen hij las wat Sterling verdient bij Feyenoord en dat de lonen in zijn tijd wat lager waren. “Hij wordt goed betaald, dus dan mag je ook wat verwachten.”

Feyenoord benut connecties Van Persie

Sterling heeft na zijn komst laten weten dat hij mede door Robin van Persie naar De Kuip is gekomen. Daardoor zit de trainer volgens Schaken ‘in principe’ wat steviger in het zadel. “Maar ik denk niet dat het een tactische zet is. Ik ken Robin wel een beetje… Ik denk dat we als Feyenoorders blij moeten zijn met een trainer met zo’n staat van dienst als speler. Dat betekent dat de contacten er zijn. Dit soort acties zou je niet kunnen doen als Robin daar niet zat.” Schaken noemt de connecties van Van Persie ‘een voordeel’ voor Feyenoord. “Daar moeten we dankbaar gebruik van maken.”

