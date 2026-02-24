Clubloze Erik Pieters wacht op nieuwe kans in voetbal

Oud-international Erik Pieters zit sinds de zomer van 2025 zonder club en zoekt nog altijd naar een nieuw avontuur in het voetbal. De zevenendertigjarige linksback, die eerder onder meer uitkwam voor FC Utrecht, PSV Eindhoven en meerdere Engelse clubs, bevestigde in De Voetbalkantine dat hij nog niet aan stoppen denkt en openstaat voor aanbiedingen ook uit Nederland. “Ze mogen me altijd bellen”, zei Pieters over zijn situatie.

Pieters begon zijn professionele carrière bij FC Utrecht en maakte in 2008 de overstap naar PSV Eindhoven, waar hij zich ontwikkelde tot vaste waarde in de Eredivisie. In 2013 vertrok hij naar Stoke City in Engeland, waar hij jarenlang actief was voordat hij ook voor Burnley, West Bromwich Albion en Derby County speelde.

Artikel gaat verder onder video

Volgens statistieken van FootballTransfers heeft Pieters in totaal meer dan 560 officiële clubwedstrijden gespeeld en 9 doelpunten gemaakt in zijn carrière. Hiervan kwamen de meeste duels voor zijn tijd bij Stoke City (206 wedstrijden, 3 goals) en PSV Eindhoven (140 wedstrijden).

Daarnaast kwam Pieters 18 keer uit voor het Nederlands elftal, zonder doelpunt, en was hij onderdeel van jeugdselecties tijdens zijn opkomst als professional.

Open voor rol binnen en buiten het veld

Pieters gaf aan dat hij er goed over nadenkt wat zijn volgende stap moet worden. Hij erkent dat week in, week uit spelen bij zijn leeftijd wat lastiger zal zijn, maar ziet juist waarde in het begeleiden van jongere spelers. “Met mijn ervaring kan ik de nieuwe generatie helpen om een succesvolle carrière te hebben”, aldus de routinier.

De verdediger staat open voor clubs in Nederland en daarbuiten, en laat de deur nog altijd open voor een terugkeer op het veld of eventueel in een andere rol binnen het voetbal.