vervolgt zijn loopbaan bij FC Iberia 1999, de regerend kampioen van Georgië. De 32-jarige verdediger was transfervrij sinds zijn vertrek bij NAC Breda in januari en tekende vrijdag bij de club uit Tbilisi. FC Iberia maakte de transfer officieel bekend via de eigen kanalen.

Bij NAC Breda kwam Kongolo dit seizoen nauwelijks in actie. In de eredivisie 2025/26 speelde hij vijf wedstrijden en kwam hij in totaal 182 minuten in actie, zonder doelpunten of assists. Na de winterstop trainde hij zelfs met het beloftenelftal, wat zijn vertrek bij de club al leek aan te kondigen. Zijn beperkte speelminuten markeerden een einde aan zijn periode in Nederland en gaven hem de kans om elders weer volledig aan spelen toe te komen.

Nieuwe uitdaging in Georgië

Artikel gaat verder onder video

FC Iberia 1999, opgericht in 1999 en gevestigd in Tbilisi, is de laatste jaren een van de sterkste clubs van Georgië. De club won de afgelopen twee seizoenen de landstitel in de Erovnuli Liga en heeft daarmee vier titels in totaal. Europees succes is echter nog uitgebleven; bijna elk seizoen strandt Iberia in de voorrondes van Europese toernooien.

Met de komst van Kongolo hoopt de club ervaring en stabiliteit toe te voegen aan de verdediging en een betere kans te maken in Europese wedstrijden.

Kongolo speelde eerder bij Feyenoord, AS Monaco, Huddersfield Town, Fulham, Le Havre en Rapid Wien, en kwam daarnaast vier keer uit voor het Nederlands elftal. Bij Feyenoord gold hij als groot talent en werd hij landskampioen, terwijl hij in 2014 werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Hij brak definitief door in de Kuip en verdiende een plek in de WK-selectie van Oranje onder bondscoach Louis van Gaal.