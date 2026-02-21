Telstar-aanvaller uit naar het duel van zondag tegen Feyenoord. Voor de jonge speler, die op huurbasis overkwam van Jong AZ, is het niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een bijzondere ervaring. “Feyenoord-uit zijn toch de potjes met de meeste sfeer. Een hele grote club natuurlijk, dus het is heel erg mooi om die te spelen”, vertelt Van Duijn.

Eerste weken en aanpassing

Van Duijn voelt zich goed ontvangen bij Telstar. “Eigenlijk op het begin werd ik heel goed opgevangen door de spelers en staf. Het werd me al snel duidelijk wat het plan was en hoe de groep in elkaar zat”, zegt hij. Tegen Twente scoorde hij al zijn eerste doelpunt voor de club, een moment waar hij trots op is. “Heerlijk om dat te doen en een resultaat over de streep te trekken.”

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller voelt zich inmiddels op zijn gemak in verschillende posities op het veld. “Bij Jong AZ stond ik vaak in de spits, nu zijn er meerdere keuzes waar ik kan staan. Ik merk dat ik al goed weet wat ik kan doen in de ruimtes rond medespelers zoals Jeff Hardeveld en Nokvi Thórisson”, aldus Van Duijn. “Het is fijn dat ik op verschillende plekken kan spelen en toch belangrijk kan zijn voor het team.”

Eredivisie en sfeer

Van Duijn merkt dat het niveau in de Eredivisie hoger ligt dan hij gewend is. “De bal gaat sneller, je moet meer lopen en elke punt is belangrijk. Het is anders dan bij Jong AZ, maar ik geniet van deze uitdaging en ontwikkel me hier als speler.”

Ook de sfeer bij Telstar en in de wedstrijden waardeert hij. “Het verschil merk je direct, je speelt voor iets en dat maakt alles specialer. Natuurlijk baal je als je punten verspeelt, maar je gaat er samen voor en probeert elke wedstrijd beter te doen.”

Focus op het team en komende wedstrijden

Voor de wedstrijd tegen Feyenoord heeft Van Duijn een duidelijke insteek: “Iedereen moet zijn taken uitvoeren, zowel aanvallend als verdedigend, zodat we punten kunnen pakken. Het gaat erom dat je als team alles geeft.”

Van Duijn heeft geen concreet doel voor het aantal goals dit seizoen. “Ik probeer er zoveel mogelijk te maken en belangrijk te zijn met doelpunten, assists of mijn loopvermogen. Uiteindelijk gaat het erom dat we wedstrijden winnen en ik mezelf blijf ontwikkelen.”