was vrijdagavond weer eens belangrijk voor Jong Ajax. De linksback mocht als invaller ruim 35 minuten meedoen in het competitieduel met FC Dordrecht (0-1 overwinning) en leverde uiteindelijk de assist bij de winnende treffer van Skye Vink. Jetten praat na afloop uitgebreid over zijn persoonlijke ontwikkeling.

Jetten maakt een moeizaam seizoen door. De achttienjarige verdediger begon het seizoen nog wel als basisspeler van Ajax, maar in de laatste zestien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden van de Amsterdamse beloften verscheen hij slechts één keer aan de aftrap. Overigens lijkt Fred Grim het wel te zien zitten in Jetten: de interim-trainer van Ajax haalde Jetten dit seizoen al tweemaal, zonder speelminuten overigens, bij de wedstrijdselectie van het eerste.

Vrijdagavond moest Jetten opnieuw genoegen nemen met een reserverol, maar na tien minuten voetballen in de tweede helft werd hij alsnog ingebracht door nieuwbakken trainer Óscar García. De linkspoot beschaamde het vertrouwen van de Spaanse oefenmeester niet en stelde twaalf minuten voor tijd met een afgemeten, lage voorzet Vink in staat om te scoren.

“Het is niet een van mijn beste seizoenen. Ik moet het vooral doen met invalbeurten, maar ik probeer mezelf te laten zien en me terug in de basis te knokken”, vertelt Jetten na de wedstrijd in Dordrecht tegenover Ajax Showtime.

“Ik denk dat het goed was voor me en dat ik er veel lering uit heb kunnen trekken”, vervolgt de linkerverdediger, die vervolgens met een opmerkelijke ontboezeming komt: “Op trainingen deed ik niet helemaal mijn best meer. Ik was niet mezelf en daardoor ging ik minder presteren. Het was een dipje. Ik weet niet waar het aan lag. Gelukkig gaat het nu weer beter. Ik train hard en doe mijn best om me weer in het elftal te knokken.”

Jetten merkt, net als Skye Vink, goed het verschil tussen de trainingen van García en diens voorganger Willem Weijs. García nam op 10 februari het stokje over van Weijs. “Je merkt dat de trainingen intensiever zijn en dat iedereen serieuzer is. Iedereen wil zich van zijn beste kant laten zien bij een nieuwe trainer. Er liggen natuurlijk weer nieuwe kansen voor iedereen”, vervolgt Jetten.

“We hebben vaker lichte tactische trainingen dan voorheen, maar over het algemeen zijn de trainingen intensiever. Tenminste, zo ervaar ik dat. Ik heb opeens spierpijn na trainingen en dat had ik vroeger nooit”, klinkt het.

Jetten loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Ajax. Het valt te bezien of de samenwerking verlengd zal worden. “Mijn focus ligt volledig op Ajax. Ik speel hier al heel lang en het is nog steeds mijn droomclub. Ik wil graag mijn debuut maken. We gaan met Ajax en mijn team kijken wat het beste is en hoe we tot een nieuw contract kunnen komen. We gaan het zien”, besluit de verdediger.

