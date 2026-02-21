Martin van den Kerkhof geeft opmerkelijke uitleg over strafschop Fortuna Sittard: Teun de Boer is stomverbaasd

Martin van den Kerkhof is vrijdagavond na Fortuna Sittard - Excelsior (2-1) voor de camera van ESPN gekomen om tekst en uitleg te geven over de strafschop die hij in de slotfase van de eerste helft toekende aan de thuisploeg. De beslissing van de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen nadat Excelsior-verdediger Casper Widell de bal op de arm kreeg, leidde tot veel kritiek.

Fortuna Sittard en Excelsior leken vrijdagavond met een doelpuntloze stand te gaan rusten. In de blessuretijd van de eerste helft werd Van den Kerkhof echter naar het VAR-scherm geroepen door videoscheidsrechter Ingmar Oostrom, omdat Widell de bal in de eigen zestien op de arm kreeg na een inzet van dichtbij van Dimitris Limnios.

Artikel gaat verder onder video

Van den Kerkhof had in eerste instantie laten doorspelen, maar was na raadpleging van de VAR uiteindelijk toch overtuigd van een strafschop voor Fortuna Sittard. Het buitenkansje werd benut door Mohamed Ihattaren, waardoor de Limburgers met een 1-0 voorsprong aan de thee konden. In de tweede helft liep het elftal van hoofdtrainer Danny Buijs uiteindelijk uit naar een 2-1 overwinning.

Het besluit van Van den Kerkhof leidde tot veel boosheid, onder meer bij analist Bram van Polen. De oud-voetballer ging bij ESPN in de rust van de wedstrijd al behoorlijk los over de toegekende strafschop aan Fortuna Sittard.

Van den Kerkhof legt na afloop in gesprek met verslaggever Teun de Boer van ESPN uit waarom het in zijn ogen de juiste beslissing was om een strafschop toe te kennen aan Fortuna Sittard, ondanks het feit dat de bal via het scheenbeen van Widell tegen diens arm belandde. “Wat je hier ziet is dat de rechterarm van de verdediger van Excelsior boven de schouder is. Dat maakt het al snel een strafbare handsbal. Het is een schot op doel: dat maakt het extra strafbaar”, begint de arbiter.

Van den Kerkhof legt vervolgens uit waarom het even duurde bij het VAR-scherm voordat hij uiteindelijk besloot de bal op de stip te leggen: “Waar ik voor het scherm nog overleg over heb met de VAR is: wat vinden we ervan dat de bal via het scheenbeen van de verdediger gaat? Vinden we dat nou strafuitsluiting? We hebben samen geconcludeerd dat dat niet zo is.”

“Met name omdat die bal amper van richting verandert”, vervolgt Van den Kerkhof. “Als die bal nou via het scheenbeen helemaal van richting verandert en daardoor ongelukkig op die arm komt: dat zijn situaties waarvan we nu eerder zeggen ‘daar willen we geen strafschoppen meer van zien’. Maar in dit geval verandert de bal amper van richting en komt hij op een arm die in een onnatuurlijke positie zit. Ja, dan is het dus een strafschop.”

De Boer is kritisch op de uitleg van Van den Kerkhof. De verslaggever en commentator van ESPN is het overduidelijk niet met Van den Kerkhof eens dat de bal ‘amper van richting verandert’: “Mijns inziens gaat die bal best wel ver omhoog via dat been. Is dit dan een vrij minimale aanraking waardoor de baan van dat schot niet wordt veranderd?”, vraagt De Boer.

“Ja, ik denk dat je dat goed zegt”, reageert Van den Kerkhof op die laatste zin van De Boer. “Het is te weinig en daardoor is het nog steeds heel erg strafbaar dat die bal op een arm komt, die op een onnatuurlijke positie zit. Boven de schouder, hè. Boven de schouder is vrij snel hands.”

“Vaak wordt gezegd dat het een verzachtende omstandigheid is als de bal via een ander lichaamsdeel tegen de arm komt. Dat moet je dus altijd in combinatie zien met hoe de baan van het schot veranderd wordt?”, vraagt De Boer voor de zekerheid.

“Ja, de richtingsverandering. Ja, klopt”, bevestigt Van den Kerkhof.

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof geeft uitleg over de veelbesproken handsbal 🗣️



"De arm van de speler is boven de schouder, dat maakt het al snel een strafbare handsbal" pic.twitter.com/6dm1E35X8U — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2026