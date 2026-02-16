maakte zaterdagavond geen goede indruk op Karim El Ahmadi in de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard (4-1). De linksback moest al vroeg invallen door een blessure bij Oleksandr Zinchenko en stond op minstens twee momenten ‘te slapen’, merkt El Ahmadi op.

Ajax kwam tegen Fortuna geen moment in de problemen. Halverwege de eerste helft leidde de thuisploeg al met 3-0. Wel kwam Fortuna vlak voor de pauze terug tot 3-1. “Bij de tegentreffer ging het mis bij Wijndal. Hij werd al eerder gewaarschuwd om de lijn te bewaken en stond toen te slapen, in de 43ste minuut. Een minuut later valt de goal en staat hij weer te slapen.”

El Ahmadi laat de beelden zien. “Natuurlijk, het is echt zijn fout, maar er is wel heel weinig druk op de bal. Voor de 44ste minuut staat Ajax wel hoog. Als achterhoede kan je wel een stap naar achteren zetten.”

© ESPN. Wijndal hief in de slotfase van de eerste helft tweemaal buitenspel op. De tweede keer leidde dat tot de 3-1.

Toch is de voormalig middenvelder over een andere verdediger wel te spreken. “Sutalo maakte een eigen goal, maar speelde verder best prima. Hij oogde rustig aan de bal.” Kenneth Perez was er ondanks de forse voorsprong niet meteen van overtuigd dat Ajax ook zou winnen. “Wat ik fijn vind aan dit Ajax: het is nooit klaar. Zelfs bij een 3-0 stand kun je niet achteroverleunen. Je blijft kijken, want het kan zomaar weer 3-3 worden.”

Desondanks vond Perez dat Ajax het ‘heel goed’ deed. “Het was niet zo dat Fortuna slecht was, Ajax was gewoon heel goed. De spelers die er écht wat van kunnen, maken het verschil”, doelt hij onder meer op Mika Godts en Kasper Dolberg. Laatstgenoemde gaf een ‘weergaloze assist’ bij de 1-0. “Hij kijkt: waar is de keeper. En hij snapt dat hij de bal alleen maar breed kan leggen. Bounida wil ik nog langer zien om te bepalen of hij echt goed is, of dat het alleen tijdelijk even leuk is. Maar Godts, Dolberg en Mokio in goeden doen, zijn spelers die bij Ajax horen te spelen. Als Godts in goeden doen is, is hij echt een zeer goede speler voor dit Ajax.”