Wim Kieft ziet weinig Nederlandse speler van topkwaliteit rondlopen in de Eredivisie. De oud-voetballer en analist stipt met name het laag aantal potentiële Oranje-kandidaten bij Ajax en Feyenoord aan.

Nu het WK van aankomende zomer met rasse schreden nadert, filosofeert Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf over de spelers die mogelijk in aanmerking komen voor en plek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Kieft ziet dat bij PSV momenteel slechts één speler in aanmerking komt voor Oranje: Jerdy Schouten. “Schouten is bij Oranje voornamelijk bankzitter en Joey Veerman en Guus Til niet eens worden geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman”, schrijft de oud-spits, die verder in het midden laat of Veerman en Til het in zijn ogen zouden verdienen om geselecteerd te worden door Koeman.

“Bij Ajax en Feyenoord hoeft Koeman zich trouwens ook nauwelijks te laten zien als hij bezig is om zijn WK-selectie te formeren”, vervolgt Kieft. Hij ziet bij beide clubs slechts één speler die een reële kans maakt op een WK-ticket. “Uit Amsterdam komt Wout Weghorst in aanmerking als breekijzer terwijl uit Rotterdam Luciano Valente een kans maakt na een voldoende bij zijn debuut als invaller tegen Litouwen.”

Kieft is echter wel kritisch op Valente: “Wel zal hij de rest van het seizoen beter voor de dag moeten komen bij Feyenoord dan de laatste weken. De eerste seizoenshelft drukte Valente positief zijn stempel op het spel van Feyenoord, maar inmiddels deelt hij in de misère.”

“Er loopt ook weinig Nederlands talent rond”, vindt Kieft. Hij noemt Mika Godts, Rayane Bounida, Jorthy Mokio ‘drie grote talenten van Ajax’. Zij hebben echter de Belgische nationaliteit. Kieft ziet behalve Weghorst nog twee Ajax-spelers met toekomstmogelijkheden: Youri Baas en Sean Steur.

“Youri Baas heeft potentie en Sean Steur kan goed voetballen. Toch zijn die twee lang niet rijp genoeg om in aanmerking te komen voor Oranje. Steur komt sowieso fysiek tekort en hij is nog lang geen dragende speler bij Ajax”, vindt Kieft.

Kieft licht tot slot Feyenoord-verdediger Givairo Read nog positief uit. “Bij Feyenoord is Givairo Read een belofte. Zijn ontwikkeling stagneert dit seizoen door blessures. Bayern München en Paris Saint-Germain werden in verband gebracht met Read, die afgelopen zomer als aanvoerder Europees kampioen werd met het Nederlands elftal onder 19 jaar. Hij zal eerst fit moeten worden en vervolgens grote stappen dienen te maken om aan te haken op Europees topniveau.”