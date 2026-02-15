Dirk Kuyt twijfelt er niet aan: als hij in de schoenen van bondscoach Ronald Koeman zou staan, lag de uitnodiging voor al klaar. De oud-international acht de vleugelaanvaller van West Ham United rijp voor het Nederlands elftal en ziet in hem zelfs een serieuze kandidaat voor het WK.

“Als ik in de schoenen van Ronald Koeman zou staan, zou ik niet twijfelen om Cry op te roepen”, zegt Kuyt in een interview met The Athletic. “Gezien wat hij heeft meegemaakt met zijn hamstringblessure is het geweldig om te zien dat hij zo goed speelt. De Cry die ik nu zie, is de Cry die ik zag toen ik hem coachte. Nu gaat het erom dat hij dit niveau vasthoudt en een oproep voor het nationale team verdient.”

Kuyt werkte tussen 2018 en 2020 met Summerville bij Feyenoord Onder 19 en zag al vroeg het uitzonderlijke potentieel. “Ik probeerde Cry te leren wat ervoor nodig is om de absolute top te bereiken. Hij was een toptalent, maar het was lastig voor hem, omdat hij soms te laat op de training kwam of niet honderd procent gaf in wedstrijden. Ik zei vaak tegen hem: ‘Je komt er nu misschien mee weg, maar later in je carrière kan dit een groot probleem worden’. Zelfs toen geloofde ik al dat hij het in de Premier League kon maken.”

Dat is inmiddels gebeurd. Summerville (24) zette de afgelopen weken een indrukwekkende reeks neer bij West Ham, met een doelpunt in vijf opeenvolgende officiële wedstrijden, een prestatie die bij de club sinds 2021 niet meer was vertoond. Toen deed Jesse Lingard hetzelfde. Voor Summerville kwam de reeks dinsdag ten einde in het competitieduel met Manchester United (1-1). Maar zaterdag scoorde hij weer en bezorgde Summerville zijn ploeg een plek in de achtste finale van de FA Cup, met het winnende doelpunt tegen Burton Albion (0-1).

“Ik had zó veel vertrouwen in hem”, vervolgt Kuyt. “Ik hamerde er altijd op dat als je buiten het veld te laat bent, je dat op het veld ook bent. Dan had hij altijd die ondeugende glimlach. Daarom heb ik hard met hem gewerkt om dat gedrag te veranderen, want zijn kwaliteiten zijn zeldzaam. Het zou zonde zijn als hij zijn talent zou verspillen.”

WK-droom

Achter de opleving van Summerville schuilt bovendien een duidelijke drijfveer. In Engeland wordt geschreven dat de buitenspeler op de radar staat van Koeman richting de interlands van maart. Een WK-selectie zou zijn ultieme beloning zijn. Op jeugdniveau kwam hij 37 keer uit voor Oranje, maar een debuut in het grote Nederlands elftal bleef tot dusver uit.

© Imago

Ook oud-bondscoach van Jong Oranje Erwin van de Looi ziet het moment naderen. “De volgende stap voor hem is een oproep voor het nationale team. We hebben een tekort aan aanvallers en Cry is het frisse, jonge en opwindende talent dat we nodig hebben. We waren ooit een land dat geweldige spitsen voortbracht, maar nu produceren we vooral topverdedigers.”

Van de Looi gaat zelfs verder in zijn lofzang voor de vleugelspeler, die op beide flanken uit de voeten kan. “We hebben creativiteit nodig en Cry past perfect. Hij verdient een plek in de WK-selectie deze zomer. Het zou me verbazen als hij niet al op de radar staat. Hij presteert op het hoogste niveau in de Premier League. Ik ben trots op hem.”

Van Rotterdam-Zuid naar de Premier League

Summerville groeide op in Rotterdam-Zuid, in een omgeving waar niet iedereen het redt. “Cry komt uit een zware wijk in Nederland”, zegt Van de Looi. “Het is daar overleven: je zinkt of je zwemt. Dat heeft karakter bij hem gevormd. Je zag het aan zijn vastberadenheid om mensen het tegendeel te bewijzen.”

Kuyt zag dat een vertrek uit Rotterdam cruciaal was. “Mijn mooiste herinnering aan hem was een toernooi in Kroatië. We wonnen en versloegen Real Madrid in de finale. Cry werd uitgeroepen tot beste speler. Toen wist ik: dit is iets bijzonders. Ik vond het jammer dat hij Feyenoord verliet, maar hij moest weg uit Rotterdam. In de wijk waar hij vandaan komt, kun je makkelijk de verkeerde kant op gaan. Weg uit zijn comfortzone heeft hem geholpen.”

Via omwegen bij FC Dordrecht en ADO Den Haag belandde Summerville in 2020 bij Leeds United, waar hij definitief doorbrak. Zijn winnende goal op Anfield tegen Liverpool in 2022 markeerde zijn doorbraak in de Premier League. Een zware hamstringblessure wierp hem vorig jaar maanden terug, maar zijn rentree werd het startpunt van een nieuw hoofdstuk.

Na zijn comeback tegen Nottingham Forest leverde hij direct een assist. In de weken daarna volgden goals tegen Tottenham Hotspur, Sunderland, Chelsea en Burnley. Interesse uit andere clubs in januari legde hij naast zich neer; vertrekken midden in het seizoen was geen optie. Kuyt ziet zijn ontwikkeling met genoegen aan. “Nu gaat het om consistentie. Als hij dat laat zien, hoort hij bij Oranje."