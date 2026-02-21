Studio Voetbal probeert publiek te lokken met fraai geldbedrag

Studio Voetbal verdwijnt aan het einde van het huidige voetbalseizoen van de buis. Wie echter nog een uitzending van het bekende voetbalpraatprogramma wil bijwonen, kan zich nog steeds inschrijven én krijgt daarvoor zelfs een geldelijke beloning.

Eind 2025 werd bekend dat Studio Voetbal het volgende slachtoffer is bij de bezuinigingen bij de publieke omroep. De NPO moet vanaf 2027 156 miljoen euro bezuinigen. Programma’s als First Dates, Kassa en Draadstaal verdwijnen daardoor officieel bij de NPO. Ook sportprogramma’s Studio Voetbal en Andere Tijden Sport moeten wijken in het kader van de monsterbezuiniging.

Presentator Sjoerd van Ramshorst reageerde tegen de NOS teleurgesteld op het besluit van de NPO. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend. Alleen is de realiteit helaas dat er bezuinigd moet worden. Dat is heel vervelend, maar laten we vooral zorgen dat we bij de NOS met minder geld goede programma's blijven maken."

Studio Voetbal loopt nog zo’n drie maanden door en zoekt voor het restant van de uitzendingen publiek om de studio mee te vullen. Wie zestien jaar of ouder is, kan zich inschrijven via de website van castingbureau STENT Casting. Het bijwonen van een uitzending levert overigens ook nog twintig euro én een gratis drankje op, zo meldt STENT Casting.