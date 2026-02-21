Owen Wijndal ziet niets in loodzwaar trainingsprogramma van Wout Weghorst bij Ajax

heeft dit weekeinde een uitgebreid interview gegeven aan Het Parool. De linksback van Ajax praat met de Amsterdamse krant onder meer openlijk over Dick Schreuder, de huidige hoofdtrainer van NEC die op de nominatie zou staan om na dit seizoen naar Ajax te verkassen.

Ajax en NEC staan zaterdagavond (21.00 uur) tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Het is voor beide teams een belangrijk duel: zowel Ajax als NEC heeft na 23 competitiewedstrijden 42 punten. De formatie uit Nijmegen heeft wel een beter doelsaldo en is daarmee voorlopig de nummer drie van de Eredivisie.

Toch vindt Wijndal dat Ajax zaterdag favoriet is tegen NEC. “Ja, dat lijkt me wel”, reageert hij op de stelling. “NEC doet het hartstikke goed. We staan gelijk in punten. Zij hebben goede spelers en het zal niet makkelijk worden. Maar thuis, met onze fans achter ons, dan moeten we altijd favoriet zijn.”

“Ik ken enkele spelers van NEC goed. Ahmetçan Kaplan, die bij Ajax speelde. En Phillippe Sandler, Tjaronn Chery. De combinatie met die spelers valt dit seizoen goed voor NEC”, vervolgt Wijndal, die dan begint over de huidige coach van de Nijmegenaren: “Ik hoor ook positieve geluiden over trainer Dick Schreuder. Bij Ajax heb ik zijn broer Alfred meegemaakt, die was bezeten van voetbal. Dat heeft Dick volgens mij ook.”

Journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad meldde eerder deze maand dat Schreuder er goed opstaat bij Ajax. De succestrainer van NEC was zelfs in beeld bij de Amsterdammers vóórdat hij zich vorig jaar aan de Nijmeegse club verbond.

Het lijkt niet ondenkbaar dat Ajax zich na dit seizoen opnieuw bij Schreuder zal melden. “Het is volgens mij geen geheim meer dat Marijn Beuker (Directeur Voetbalzaken van Ajax, red.) al heel lang heel erg gecharmeerd is van Dick Schreuder van NEC”, zei Inan.

Owen Wijndal over Wout Weghorst

In hetzelfde interview praat Wijndal overigens ook nog over Ajax-ploeggenoot Wout Weghorst en over diens werkethiek. “Wout is extreem in zijn toewijding. Ik ben ook vroeg op de club en ik doe ook dingen extra, anders zou ik nu niet bij Ajax spelen. Maar zoals Wout is er bijna niemand. In alle vroegte doet hij al krachttrainingen”, vertelt de linksback.

“Een heel zwaar trainingsprogramma moet als mens bij je passen”, vervolgt Wijndal “Ik haal heel veel energie uit het samenzijn met vrienden en familie. Daar geniet ik van. Dat heb ik nodig om te presteren. Dat past mij als persoon beter dan altijd onderweg zijn naar nieuwe trainingsprogramma’s. Iedereen doet het op zijn eigen manier en ik heb veel respect voor de manier waarop Wout het doet.”