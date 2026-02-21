Live voetbal 16

Historisch: James Milner lost Gareth Barry af als speler met meeste PL-wedstrijden

James Milner in het shirt van Brighton met het Premier League-logo op de achtergrond
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 15:25

James Milner mag zich vanaf vandaag (zaterdag) de speler met de meeste Premier League-wedstrijden achter zijn naam noemen. De veertigjarige middenvelder van Brighton & Hove Albion heeft een basisplaats in het uitduel bij Brentford en lost daarmee Gareth Barry af als recordhouder.

Milner debuteerde in november 2002 (!), op zestienjarige leeftijd, als speler van Leeds United op het hoogste niveau in Engeland. Nu, ruim 23 jaar later, staat hij tegen Brentford voor zijn 654ste Premier League-duel. Daarmee gaat hij Barry, de oud-speler van onder meer Aston Villa, Manchester City en Everton die tot 653 wedstrijden kwam, definitief voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Zijn 654 wedstrijden verdeelde Milner over achtereenvolgens Leeds United (48), Newcastle United (94), Aston Villa (100), Manchester City (147), Liverpool (230) en Brighton (35). Zijn grootste successen vierde hij in Manchester en Liverpool: met City werd Milner tweemaal landskampioen, met The Reds eenmaal. In 2019 maakte hij bovendien deel uit van het Liverpool-team dat de Champions League won onder Jürgen Klopp. Daarnaast kwam Milner tussen 2009 en 2016 tot een totaal van 61 interlands voor Engeland. Met The Three Lions was hij actief op de WK's van 2010 en 2014 en de EK's van 2012 en 2016.

Spelers met de meeste Premier League-wedstrijden

Naam

Wedstrijden

Clubs

James Milner

654

Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool, Brighton

Gareth Barry

653

Aston Villa, Man City, Everton, West Brom

Ryan Giggs

632

Man United

Frank Lampard

609

West Ham, Chelsea, Man City

David James

572

Liverpool, Aston Villa, West Ham, Man City, Pourtsmouth

Gary Speed

535

Leeds, Everton, Newcastle, Bolton

Emile Heskey

516

Leicester, Liverpoool, Birmingham, Wigan, Aston Villa

Mark Schwarzer

514

Middlesbrough, Fulham, Chelsea, Leicester

Jamie Carragher

508

Liverpool

Phil Neville

505

Man United, Everton

0 reacties

Brentford - Brighton

Brentford
16:00
Brighton & Hove Albion
Vandaag om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

James Milner

James Milner
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 40 jaar (4 jan. 1986)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
15
1
2024/2025
Brighton
4
0
2023/2024
Brighton
15
0
2022/2023
Liverpool
31
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
12
Fulham
26
-5
34
13
Crystal Palace
26
-4
32
14
Brighton
26
0
31
15
Leeds
26
-9
30
16
Spurs
26
-1
29

Complete Stand

