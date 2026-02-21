mag zich vanaf vandaag (zaterdag) de speler met de meeste Premier League-wedstrijden achter zijn naam noemen. De veertigjarige middenvelder van Brighton & Hove Albion heeft een basisplaats in het uitduel bij Brentford en lost daarmee Gareth Barry af als recordhouder.

Milner debuteerde in november 2002 (!), op zestienjarige leeftijd, als speler van Leeds United op het hoogste niveau in Engeland. Nu, ruim 23 jaar later, staat hij tegen Brentford voor zijn 654ste Premier League-duel. Daarmee gaat hij Barry, de oud-speler van onder meer Aston Villa, Manchester City en Everton die tot 653 wedstrijden kwam, definitief voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Zijn 654 wedstrijden verdeelde Milner over achtereenvolgens Leeds United (48), Newcastle United (94), Aston Villa (100), Manchester City (147), Liverpool (230) en Brighton (35). Zijn grootste successen vierde hij in Manchester en Liverpool: met City werd Milner tweemaal landskampioen, met The Reds eenmaal. In 2019 maakte hij bovendien deel uit van het Liverpool-team dat de Champions League won onder Jürgen Klopp. Daarnaast kwam Milner tussen 2009 en 2016 tot een totaal van 61 interlands voor Engeland. Met The Three Lions was hij actief op de WK's van 2010 en 2014 en de EK's van 2012 en 2016.

Spelers met de meeste Premier League-wedstrijden