speculeert in gesprek met ESPN openlijk over een mogelijk zomers vertrek bij N.E.C. De 21-jarige middenvelder van de Eredivisierevelatie stelt in ieder geval opnieuw in een aanvallend ingesteld elftal te willen spelen en grapt dat trainer Dick Schreuder hem wel mee mag nemen, indien hij komende zomer zou gaan vertrekken.

N.E.C. nam Ouaissa in de winterstop van het seizoen 2023/24 over van Roda JC, maar verhuurde hem de tweede helft van dat seizoen terug aan de Limburgers. In de voorbereiding op vorig seizoen maakte hij definitief de overstap naar Nijmegen. Sindsdien speelde Ouaissa exact zestig officiële wedstrijden voor N.E.C., waarin hij goed was voor veertien doelpunten en vijf assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2028.

Desondanks erkent Ouaissa in gesprek met ESPN dat hij komende zomer een volgende stap zou kunnen maken. "Na twee jaar N.E.C. zou dat wel logisch zijn", merkt hij op. Op een dag hoopt hij voor zijn droomclub Real Madrid uit te komen, al lijkt de kans klein dat De Koninklijke nú al voor hem op de stoep zal staan. Ouaissa heeft in ieder geval een duidelijk beeld van zijn volgende bestemming: "Tuurlijk wil ik weer naar een aanvallende ploeg gaan, dus als Dick Schreuder weggaat, dan mag hij mij misschien wel meenemen", lacht de middenvelder. "Deze stijl spreekt mij aan, lekker aanvallen. Hij laat mij mijn ding doen. Bij een volgende club zou ik dat ook willen en niet verdedigend willen spelen." Over belangstelling heeft Ouaissa op het oog weinig te klagen. Eind januari schreef Fabrizio Romano nog dat 'belangrijke clubs' de middenvelder in het vizier hebben.

Schreuder trad afgelopen zomer in dienst van N.E.C. en oogst sindsdien grote lof voor de aanvallende speelstijl, die ook nog eens gepaard gaat met geweldige resultaten. De club vindt zich op dit moment terug op de derde plaats op de ranglijst en speelt vanavond (zaterdag) het uitduel bij de nummer vier; Ajax. Eerder dit seizoen werd het in Nijmegen 2-2. Ouaissa tekende in dat duel vlak na rust voor de gelijkmaker, maar haalde de eindstreep niet omdat hij een kwartier later met een discutabele rode kaart van het veld werd gestuurd. Die werd uiteindelijk geseponeerd.