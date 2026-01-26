Live voetbal

Volgend vertrek dreigt bij NEC: meerdere clubs denken aan Ouaissa

Sami Ouaissa van NEC en Mika Godts van Ajax
Foto: © Imago

Niels Hassfeld
26 januari 2026, 12:51

Sami Ouaissa van NEC kan rekenen op de nodige belangstelling, zo weet Fabrizio Romano. Verschillende clubs zouden al navraag hebben gedaan naar zijn beschikbaarheid in de zomer, terwijl enkele teams er zelfs aan denken om deze winter een poging voor de flankspeler te wagen.

Ouaissa geldt dit seizoen als belangrijke schakel bij NEC. De tweevoudig jeugdinternational van Jong Oranje kan steevast op een basisplaats rekenen onder Dick Schreuder, waar hij de plek rechts op het middenveld inneemt in de 3-4-3-formatie. In 21 officiële duels was Ouaissa al zes keer trefzeker, terwijl hij ook drie assists leverde.

Daarmee heeft de 21-jarige linkspoot een belangrijk aandeel in de huidige vierde plaats van NEC, dat momenteel zelfs minder verliespunten heeft dan nummer drie Ajax. De prestaties van Ouaissa zijn ook bij andere clubs opgevallen. Volgens Romano zijn er namelijk al verschillende ‘belangrijke clubs’ die navraag hebben gedaan naar zijn situatie komende zomer.

Daar blijft het echter niet bij. De transferexpert weet namelijk ook dat enkele teams zich deze winter al graag met Ouaissa willen versterken. NEC overtuigen hem te laten gaan, zal volgens Romano echter ‘niet makkelijk’ zijn. Ouaissa ligt nog tot medio 2028 vast in Nijmegen en vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 3,1 miljoen euro. Of NEC bereid is om hem voor dat bedrag te laten gaan, valt te betwijfelen. Algemeen directeur Wilco van Schaik liet afgelopen week namelijk weten dat het sportieve belang momenteel boven het financiële belang staat in het Goffertstadion.

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
19
5
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
8
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32
6
Sparta
20
-9
32

Complete Stand

