van NEC kan rekenen op de nodige belangstelling, zo weet Fabrizio Romano. Verschillende clubs zouden al navraag hebben gedaan naar zijn beschikbaarheid in de zomer, terwijl enkele teams er zelfs aan denken om deze winter een poging voor de flankspeler te wagen.

Ouaissa geldt dit seizoen als belangrijke schakel bij NEC. De tweevoudig jeugdinternational van Jong Oranje kan steevast op een basisplaats rekenen onder Dick Schreuder, waar hij de plek rechts op het middenveld inneemt in de 3-4-3-formatie. In 21 officiële duels was Ouaissa al zes keer trefzeker, terwijl hij ook drie assists leverde.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee heeft de 21-jarige linkspoot een belangrijk aandeel in de huidige vierde plaats van NEC, dat momenteel zelfs minder verliespunten heeft dan nummer drie Ajax. De prestaties van Ouaissa zijn ook bij andere clubs opgevallen. Volgens Romano zijn er namelijk al verschillende ‘belangrijke clubs’ die navraag hebben gedaan naar zijn situatie komende zomer.

Daar blijft het echter niet bij. De transferexpert weet namelijk ook dat enkele teams zich deze winter al graag met Ouaissa willen versterken. NEC overtuigen hem te laten gaan, zal volgens Romano echter ‘niet makkelijk’ zijn. Ouaissa ligt nog tot medio 2028 vast in Nijmegen en vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 3,1 miljoen euro. Of NEC bereid is om hem voor dat bedrag te laten gaan, valt te betwijfelen. Algemeen directeur Wilco van Schaik liet afgelopen week namelijk weten dat het sportieve belang momenteel boven het financiële belang staat in het Goffertstadion.