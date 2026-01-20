Bizarre beelden: Jetro Willems finaal eruit gesprint door amateurvoetballer

is dinsdagavond de gebeten hond bij de supporters van NEC. De verdediger werd er in het bekerduel met Tweededivisonist De Treffers finaal uitgelopen door tegenstander Sebastiaan van Bakel, waardoor De Treffers verrassend kon scoren.

NEC wist via doelpunt van Basar Önal binnen drie minuten op voorsprong te komen op bezoek bij De Treffers. De formatie van trainer Dick Schreuder had het echter zeker niet gemakkelijk tegen de streekgenoot en ontsnapte in de eerste helft een aantal keer aan een tegentreffer.

Kort na rust kreeg De Treffers alsnog loon naar wreken. Van Bakel werd op links aan het werk gezet door Redouan Hazzat, waarna de aanvaller Willems er finaal uitsprintte. Van Bakel had vervolgens voor het oog van NEC oog voor Willem den Dekker, die van dichtbij Jasper Cillessen verschalkte: 1-1.

Willems wordt online massaal verketterd door kijkers en fans van NEC. “Ik neem aan dat we na vanavond direct afscheid gaan nemen van Willems. Wat is die gozer dik, zwaar en retetraag zeg. Kan echt niet. Ziet er niet uit en is gewoon zielig”, schrijft een kijker bijvoorbeeld.