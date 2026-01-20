Live voetbal 17

Bizarre beelden: Jetro Willems finaal eruit gesprint door amateurvoetballer

Jetro Willems
Foto: © ESPN
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
20 januari 2026, 20:10   Bijgewerkt: 20:17

Jetro Willems is dinsdagavond de gebeten hond bij de supporters van NEC. De verdediger werd er in het bekerduel met Tweededivisonist De Treffers finaal uitgelopen door tegenstander Sebastiaan van Bakel, waardoor De Treffers verrassend kon scoren.

NEC wist via doelpunt van Basar Önal binnen drie minuten op voorsprong te komen op bezoek bij De Treffers. De formatie van trainer Dick Schreuder had het echter zeker niet gemakkelijk tegen de streekgenoot en ontsnapte in de eerste helft een aantal keer aan een tegentreffer.

Kort na rust kreeg De Treffers alsnog loon naar wreken. Van Bakel werd op links aan het werk gezet door Redouan Hazzat, waarna de aanvaller Willems er finaal uitsprintte. Van Bakel had vervolgens voor het oog van NEC oog voor Willem den Dekker, die van dichtbij Jasper Cillessen verschalkte: 1-1.

Willems wordt online massaal verketterd door kijkers en fans van NEC. “Ik neem aan dat we na vanavond direct afscheid gaan nemen van Willems. Wat is die gozer dik, zwaar en retetraag zeg. Kan echt niet. Ziet er niet uit en is gewoon zielig”, schrijft een kijker bijvoorbeeld.

Vrij Dag
517 Reacties
611 Dagen lid
710 Likes
Vrij Dag
haha, Ja toen ik Willems zag rennen dacht ik dat hij meedeed met het programma sterkste man van Nederland; hij moest een vrachtwagen vooruit trekken

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
921 Reacties
1.212 Dagen lid
4.677 Likes
peterdejong1983
Ik moet meteen denken aan feyenoord - excelsior. Vd beukering die stil leek te staan, zo zwaar werd hij vernederd door de verdediger van excelsior (ik dacht nelom)

Jetro Willems

Jetro Willems
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 31 jaar (30 mrt. 1994)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
3
0
2024/2025
Castellón
20
1
2023/2024
Heracles
20
0
2022/2023
Groningen
7
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

