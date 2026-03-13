Live voetbal 15

Hendrie Krüzen houdt Heracles in zijn greep: 'Niemand durft de pleister eraf te trekken'

13 maart 2026, 18:20
Hendrie Krüzen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Hendrie Krüzen speelt een bepalende rol binnen Heracles Almelo. Volgens journalist Tijmen van Wissing houdt de assistent-trainer de club stevig in zijn greep, waardoor stafleden die niet met hem overweg kunnen het vaak niet lang volhouden.

Afgelopen week was het in crisis verkerende Heracles Almelo opnieuw in het nieuws. De Almeloërs maakten bekend dat Peter Reekers uit de technische staf verdwijnt. Hij reist af naar Adelaide, om daar de samenwerking tussen Heracles Almelo en Adelaide United verder te ontwikkelen. Na dat avontuur keert Reekers ook niet terug in Almelo: zijn contract loopt af.

Artikel gaat verder onder video

Van Wissing denkt dat Reekers opgelucht is met deze uitkomst. "Die man is hartstikke blij dat hij weg is. Reekers is weer een slachtoffer van Krüzen, want die twee kunnen niet goed met elkaar. Krüzen is een half God in Almelo. Niemand durft de pleister eraf te trekken, en de pleister is Hendrie Krüzen," stelt hij in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

De journalist is van mening dat de assistent-trainer van de zwart-witten het beleid zwaar beinvloed: "Krüzen blijft Heracles maar in de greep houden. Tuurlijk heeft hij het fantastisch gedaan, maar uiteindelijk is hij de reden dat Faber er nu zit, is hij de reden dat John Lammers daar werd neergezet. Dat was een trainer van niets! Vervolgens vertrok ook Erwin van de Looi, omdat hij niet met Krüzen kon overweg. Achteraf gezien heeft Van der Looi het fantastisch gedaan: hij wist het circus in Almelo op een bewonderenswaardige manier te temmen."

Ook Faber moet naar Australië

Van Wissing vindt bovendien dat de club een kans heeft gemist door alleen Reekers naar Adelaide te sturen. "De enige fout die Heracles heeft gemaakt, is dat ze Faber niet ook hadden meegestuurd. En dan geen retourtje, gewoon een enkele reis. Dat had de club enorm veel verlichting opgeleverd."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Functie: Assistent coach
Leeftijd: 61 jaar (24 nov. 1964)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
26
-15
27
15
Excelsior
26
-17
26
16
Telstar
26
-7
24
17
NAC
26
-14
23
18
Heracles
26
-33
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws