Hendrie Krüzen speelt een bepalende rol binnen Heracles Almelo. Volgens journalist Tijmen van Wissing houdt de assistent-trainer de club stevig in zijn greep, waardoor stafleden die niet met hem overweg kunnen het vaak niet lang volhouden.

Afgelopen week was het in crisis verkerende Heracles Almelo opnieuw in het nieuws. De Almeloërs maakten bekend dat Peter Reekers uit de technische staf verdwijnt. Hij reist af naar Adelaide, om daar de samenwerking tussen Heracles Almelo en Adelaide United verder te ontwikkelen. Na dat avontuur keert Reekers ook niet terug in Almelo: zijn contract loopt af.

Van Wissing denkt dat Reekers opgelucht is met deze uitkomst. "Die man is hartstikke blij dat hij weg is. Reekers is weer een slachtoffer van Krüzen, want die twee kunnen niet goed met elkaar. Krüzen is een half God in Almelo. Niemand durft de pleister eraf te trekken, en de pleister is Hendrie Krüzen," stelt hij in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

De journalist is van mening dat de assistent-trainer van de zwart-witten het beleid zwaar beinvloed: "Krüzen blijft Heracles maar in de greep houden. Tuurlijk heeft hij het fantastisch gedaan, maar uiteindelijk is hij de reden dat Faber er nu zit, is hij de reden dat John Lammers daar werd neergezet. Dat was een trainer van niets! Vervolgens vertrok ook Erwin van de Looi, omdat hij niet met Krüzen kon overweg. Achteraf gezien heeft Van der Looi het fantastisch gedaan: hij wist het circus in Almelo op een bewonderenswaardige manier te temmen."

Ook Faber moet naar Australië

Van Wissing vindt bovendien dat de club een kans heeft gemist door alleen Reekers naar Adelaide te sturen. "De enige fout die Heracles heeft gemaakt, is dat ze Faber niet ook hadden meegestuurd. En dan geen retourtje, gewoon een enkele reis. Dat had de club enorm veel verlichting opgeleverd."