PSV heeft geen reden om Ajax een loer te draaien in de laatste speelronde van de Eredivisie, zo stelt journalist Cristian Willaert. De Eindhovenaren kunnen een rol spelen bij de mogelijke kwalificatie van Ajax voor de derde voorronde van de Champions League.

PSV is al zeker van deelname aan de Champions League, terwijl Ajax nog zicht heeft op de derde plaats. Die plek is goed voor deelname aan de voorrondes. Met NEC en FC Twente heeft Ajax forse concurrentie in de strijd om die derde plaats: de drie clubs ontlopen elkaar weinig. Op de slotdag van de Eredivisie, volgende week zondag, speelt PSV thuis tegen FC Twente en gaat Ajax op bezoek bij sc Heerenveen.

Artikel gaat verder onder video

"Boze tongen hebben beweerd dat die laatste wedstrijd tussen PSV en FC Twente er weleens eentje zou kunnen zijn waarin PSV bewust gas terugneemt om Ajax een hak te zetten", zegt Willaert zondag bij ESPN. "Daarmee zou Twente dan naar de voorrondes gaan, vanuit de gedachte dat zij minder kans hebben om die te overleven, omdat ze bij de lotingen natuurlijk een andere Europese status hebben. Op die manier zou PSV uiteindelijk meer geld uit de Champions League ontvangen."

"Vroeger zat daar misschien nog iets in, met de zogeheten marketingpool en dat soort constructies. Maar inmiddels is die beloningsstructuur veranderd en veel ingewikkelder geworden", laat de journalist weten. "Het verschil tussen het bedrag dat je krijgt met één of twee Nederlandse clubs in de Champions League, of met twee of drie, is tegenwoordig eigenlijk heel klein. Wat dat betreft heeft PSV daar dus totaal geen belang bij. En los daarvan: laten we dat ook meteen duidelijk zeggen, PSV en Peter Bosz gaan die laatste thuiswedstrijd van het seizoen sowieso nooit laten lopen."