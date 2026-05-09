kent een wisselvallig debuutseizoen bij PSV, maar de 21-jarige centrumverdediger geniet desondanks volop belangstelling van de Europese top. Hoewel de Spanjaard na de winterstop tijdelijk zijn basisplaats verloor aan Armando Obispo, zouden clubs als Atlético Madrid en Borussia Dortmund concreet in de markt zijn voor zijn handtekening, zo meldt transferjournalist Ekrem Konur.

PSV nam de linksbenige mandekker afgelopen zomer voor een bedrag van nog geen tien miljoen euro over van Valencia. In de eerste seizoenshelft groeide hij onder trainer Peter Bosz al snel uit tot een vaste waarde in het elftal. Na de winterstop kende de verdediger echter een mindere fase.

Bosz greep in en gaf tijdelijk de voorkeur aan Obispo, al vormt Gasiorowski in de slotfase van de competitie weer het hart van de defensie samen met Ryan Flamingo. Tot dusver kwam de Spanjaard tot 36 officiële optredens, waarin hij drie keer scoorde en twee assists afleverde.

Interesse vanuit buitenland

De tijdelijke reserverol lijkt de aantrekkingskracht van de speler op buitenlandse topclubs niet te hebben aangetast. Volgens transferjournalist Ekrem Konur zijn naast Atlético Madrid en Borussia Dortmund ook Arsenal en Brentford overtuigd van de kwaliteiten van de verdediger. Vanuit Londen zou Arsenal een formeel bod van 25 miljoen euro plus bonussen overwegen, terwijl Atlético Madrid momenteel niet verder lijkt te willen gaan dan 23 miljoen euro. Om de speler zelf te overtuigen, zou er bij de geïnteresseerde partijen een jaarsalaris van vier tot zes miljoen euro klaarliggen.

De biedingen uit Engeland en Spanje komen vooralsnog niet in de buurt van het bedrag dat de clubleiding in gedachten heeft. Konur weet dat de Eindhovenaren zo'n veertig miljoen euro kunnen vragen voor Gasiorowksi.