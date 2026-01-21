PSV-verdediger is geschorst voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. De mandekker van de Eindhovenaren stond op scherp voor het duel tegen Newcastle United, maar pakte daarin een gele kaart. De manier waarop de Spanjaard tegen die gele prent aanliep, was oliedom.

Voorafgaand aan de zevende speelronde in de competitiefase van het miljardenbal stond één PSV-speler op scherp: Gasiorowski. Na dik een uur voetbal liep de Spanjaard ver op de helft van de tegenstander – volstrekt onnodig – door op Kieran Trippier. Scheidsrechter Daniel Siebert trok direct de gele kaart uit zijn borstzak.

Voor Gasiorowski betekent dat een schorsing voor de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. In de laatste speelronde van de competitiefase heeft PSV een goed resultaat nodig om zich te plaatsen voor de tussenronde.

Gasiorowski kende sowieso geen gelukkige avond in Newcastle. De centrale verdediger ging enorm in de fout bij de 2-0 van Anthony Gordon. Ook bij de 3-0 van Harvey Barnes liet de Spanjaard zich eenvoudig passeren.