Live voetbal 10

Grote ophef om openingstreffer Newcastle - PSV na 'hinderlijk buitenspel'

Scheidsrechter Siebert tijdens Newcastle - PSV
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
21 januari 2026, 21:33   Bijgewerkt: 21:44

PSV heeft woensdagavond al vroeg een tegendoelpunt moeten incasseren tijdens de belangrijke Champions League-ontmoeting met Newcastle United. Al na acht minuten opende Yoane Wissa de score, al leek er bij de treffer sprake van hinderlijk buitenspel. PSV-fans begrijpen niet waarom het doelpunt uiteindelijk bleef staan.

PSV kende geen fraaie start in St. James’ Park. De Eindhovenaren kunnen woensdagavond een reuzenstap naar de tussenronde van de Champions League zetten, maar moeten wel winnen van Newcastle United. Al binnen tien minuten liep de ploeg van Peter Bosz averij op in Engeland.

Artikel gaat verder onder video

De tegentreffer kwam tot stand na een matige uittrap van doelman Matej Kovar. De Kroaat leverde de bal in op het middenveld van Newcastle, waarna Joelinton direct de diepte in werd gestuurd. De Braziliaan behield het overzicht, waardoor Wissa koelbloedig voor de openingstreffer kon zorgen.

Direct na de goal werd scheidsrechter Daniel Siebert naar het VAR-scherm geroepen om het doelpunt nog eens te beoordelen. Er leek namelijk sprake van hinderlijk buitenspel. Toen Joelinton de diepte in werd gestuurd, liep Wissa nog buitenspel. Mede daardoor moest Yarek Gasiorowski een omweg maken om Joelinton te verdedigen. Volgens PSV-fans was er dus wel degelijk sprake van buitenspel en kijkt PSV daardoor tegen een curieuze achterstand aan.

➡️ Meer over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft prijst 'typische Ajax-speler' Godts: 'Hij heeft écht vertrouwen'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Edvardsen Ajax Villarreal

Invaller Edvardsen bezorgt Ajax tweede CL-zege van het seizoen

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Mikautadze Dolberg Villarreal Ajax

Teruglezen: zo won Ajax in extremis van Villarreal

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Newcastle - PSV

Newcastle United
21:00
PSV
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Real Madrid
7
11
15
3
Bayern München
6
11
15
4
Spurs
7
8
14
5
Paris SG
7
10
13
6
Sporting
7
5
13
7
Man City
7
4
13
8
Atalanta
6
2
13
9
Inter
7
6
12
10
Atlético
6
3
12
11
Liverpool
6
3
12
12
Dortmund
7
4
11
13
Newcastle
6
7
10
14
Chelsea
6
5
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Leverkusen
7
-4
9
20
Monaco
7
-6
9
21
PSV
6
4
8
22
Olympiakos
7
-5
8
23
Napoli
7
-5
8
24
København
7
-6
8
25
Qarabağ
6
-3
7
26
Club Brugge
7
-5
7
27
Bodø/Glimt
7
-2
6
28
Benfica
6
-2
6
29
Pafos
6
-5
6
30
R. Union SG
6
-8
6
31
Ajax
7
-12
6
32
Athletic
6
-5
5
33
Frankfurt
6
-8
4
34
Slavia
6
-9
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel