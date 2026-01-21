PSV heeft woensdagavond al vroeg een tegendoelpunt moeten incasseren tijdens de belangrijke Champions League-ontmoeting met Newcastle United. Al na acht minuten opende Yoane Wissa de score, al leek er bij de treffer sprake van hinderlijk buitenspel. PSV-fans begrijpen niet waarom het doelpunt uiteindelijk bleef staan.

PSV kende geen fraaie start in St. James’ Park. De Eindhovenaren kunnen woensdagavond een reuzenstap naar de tussenronde van de Champions League zetten, maar moeten wel winnen van Newcastle United. Al binnen tien minuten liep de ploeg van Peter Bosz averij op in Engeland.

De tegentreffer kwam tot stand na een matige uittrap van doelman Matej Kovar. De Kroaat leverde de bal in op het middenveld van Newcastle, waarna Joelinton direct de diepte in werd gestuurd. De Braziliaan behield het overzicht, waardoor Wissa koelbloedig voor de openingstreffer kon zorgen.

Direct na de goal werd scheidsrechter Daniel Siebert naar het VAR-scherm geroepen om het doelpunt nog eens te beoordelen. Er leek namelijk sprake van hinderlijk buitenspel. Toen Joelinton de diepte in werd gestuurd, liep Wissa nog buitenspel. Mede daardoor moest Yarek Gasiorowski een omweg maken om Joelinton te verdedigen. Volgens PSV-fans was er dus wel degelijk sprake van buitenspel en kijkt PSV daardoor tegen een curieuze achterstand aan.