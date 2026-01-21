geniet van de manier waarop PSV momenteel speelt, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De oud-verdediger, die zelf tussen 2013 en 2016 129 wedstrijden speelde voor de Eindhovenaren, kan de prestaties van zijn oude club alleen maar als ‘fantastisch’ omschrijven, ook in de Champions League. Bruma verwacht dat PSV een resultaat gaat halen op bezoek bij Newcastle United.

PSV doet het momenteel uitstekend in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben na negentien duels al een voorsprong van liefst zestien punten op nummer twee Feyenoord, waardoor ze hard op weg zijn naar de derde landstitel op rij onder Peter Bosz. In gesprek met deze website krijgt Bruma de vraag hoe hij naar de prestaties van zijn oude club kijkt. “Er is maar één woord dat ik kan zeggen: fantastisch”, geeft de 25-voudig Oranje-international aan.

Artikel gaat verder onder video

Bruma vindt dat die omschrijving goed past bij het hele seizoen van PSV tot dusver. “Hoe ze zich presenteren en hoe ze omgingen met het dipje aan het begin van het jaar”, doelt hij op de periode van vier duels in alle competities waarin werd verloren van Telstar (0-2) en Union Sint-Gillis (1-3) en gelijk werd gespeeld tegen Ajax (2-2). Tussendoor werd wel met 3-5 gewonnen bij NEC. “De verdediging stond niet helemaal lekker”, zag Bruma. Bosz loste dit probleem op door Jerdy Schouten naar het hart van de verdediging te halen en Mauro Júnior op het middenveld te zetten. Sindsdien draait PSV uitstekend.

“Het loopt gewoon allemaal goed”, gaat Bruma verder. “Als je ziet hoe moeilijk Feyenoord en Ajax het hebben en hoe goed het PSV afgaat, petje af.” Ziet de voormalig verdediger ook nog een vergelijking met zijn eigen tijd bij PSV? “Die zullen er vast zijn, maar wat die precies zijn, weet ik niet. Maar ik denk dat hun kracht ligt in de eigen kwaliteiten die ze hebben rondlopen.” Dat is volgens de 34-jarige oud-voetballer iets wat de laatste twee, drie jaar duidelijk zichtbaar is in Eindhoven. “Dit jaar ook weer. Het is een machine die gewoon loopt en Peter heeft het super onder controle. Dat zie je in alles terug.”

PSV maakt indruk in Champions League

Ook internationaal maakt PSV indruk op Bruma. De Eindhovenaren wisten in de Champions League ruime zeges te boeken op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4), terwijl ook bij Bayer Leverkusen (1-1) een resultaat werd geboekt. In eigen huis werd wel verloren van Atlético Madrid (2-3). “Maar ze kwamen niet tekort”, zag de oud-PSV’er. “Ze kunnen hun mannetje staan en dat is echt heel knap.”

PSV speelt woensdag bij Newcastle United de zevende wedstrijd in de Champions League, waarna een week later in Eindhoven een ontmoeting met Bayern München wacht. “Ik denk dat ze Newcastle best wel kunnen hebben”, is Bruma stellig. “Thuis tegen Bayern is wat moeilijker, maar het kan zomaar. Het is de Champions League en alles is anders. De hele energie is anders op zo’n avond. Ik heb wel goede hoop.” En durft Bruma te voorspellen wat PSV gaat doen in de laatste twee duels? “Dan ga ik toch voor 1-1 bij Newcastle. Bayern is vaak oppermachtig, dat vind ik echt moeilijk. Ik hoop dat ze winnen, maar Bayern kennende… Ze zijn echt sterk”, besluit hij.