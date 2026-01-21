was voor velen de absolute smaakmaker van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De dribbelaar van PSV heeft een nieuwe stap gezet in zijn ontwikkeling en stond onder andere op in de topper tegen Feyenoord (2-3 voor de Eindhovenaren). Zijn fysieke kracht, voetbalvernuft en loopvermogen maken hem een gewilde speler. Waar gaat de Marokkaan heen, als hij de PSV-deur achter zich terugtrekt? Vier voetbalprominenten doen een voorspelling in gesprek met FCUpdate.

Jeremain Lens

Allereerst Jeremain Lens, die weet hoe het is om een van de beste spelers te zijn van de roodwitte formatie. Hij vond Saibari ook dé smaakmaker van de Eredivisie tot dusver. "Dat is ook gebaseerd op wat hij in de Champions League heeft laten zien. Verder zijn er nog wel wat andere jongens bij PSV die het heel goed hebben gedaan, maar Saibari springt er voor mij wel echt uit. Hij heeft best wel een goede ontwikkeling doorgemaakt. Alleen schortte het nog aan goals en assists en dat is wel wat hij dit jaar levert, ook in belangrijke wedstrijden." In de nationale competitie heeft Saibari negen doelpunten en vier assists in zestien wedstrijden achter zijn naam staan. In zes Champions League-duels voegde hij daar nog twee treffers aan toe.

Volgens Lens kan de aanvallende middenvelder in verschillende competities goed uit de voeten. "Het hangt er natuurlijk ook van af wat er op zijn pad komt. Als je de keuze hebt tussen Engeland, Spanje, Italië of Duitsland, dan zou ik hem het liefst in de topvier van Spanje zien spelen." De Viaplay-analist maakt die inschatting vanwege de sterke technische vaardigheden van de PSV'er. "Maar hij zou denk ik ook niet misstaan in de Premier League. Ik hoor wel eens dat hij te dik zou zijn, dat zie ik zelf niet. Je ziet het ook niet aan zijn loopvermogen, want volgens mij maakt hij superveel kilometers. Dus hij zou wat mij betreft gewoon mee kunnen in de Premier League. En Duitsland, dat is ook een mooie competitie. Alleen vind ik de Spaanse en de Engelse competitie de mooiste."

De oud-voetballer met 34 interlands denkt dat Saibari zo kan aansluiten bij de top. "Gezien zijn kwaliteiten zou ik niet eens denken dat hij een tussenstap nodig heeft. De stap die bijvoorbeeld Cody Gakpo heeft gemaakt van van PSV naar Liverpool, die zou hij ook kunnen maken. Misschien naar Arsenal of naar een andere club." Lens beeldt zich vervolgens in wat wél een goede tussenstap zou zijn voor Saibari en noemt dan een opvallende club. "Ik zou hem graag in Spanje zien spelen, dus misschien Atlético Madrid. Ik weet niet of dat echt een tussenstap is, maar FC Barcelona en Real Madrid zijn echt de twee grootste. Een treetje lager, dan kom je uit bij Atlético en Sevilla." Lens vindt de stadsgenoten van Real een 'mooie club, waar je je goed verder kunt ontwikkelen.' Een transferbedrag voor Saibari noemen vindt de voormalige vleugelflitser lastig. "Veertig, vijfendertig miljoen? Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat er een club langskomt en zestig miljoen voor hem neerlegt."

Eljero Elia

Eljero Elia vindt Jerdy Schouten samen met Saibari de beste spelers van de huidige Eredivisie. Nadat hij eerst de verdedigende middenvelder annex verdediger heeft geprezen, staat hij kort stil bij een 'nieuw thuis' voor Saibari. Opvallend genoeg noemt hij een club die ook zijn vriend Lens al in de mond nam. "Oeh. Ik zie Saibari wel bij een Arsenal of iets dergelijks spelen. Ik vind hem wel van het niveau Eze, of hij kan daarnaar toe groeien. Hij zit daar tegenaan", vergelijkt Elia de middenvelder van PSV met de veelzijdige aanvaller waar The Gunners afgelopen zomer zeventig miljoen voor neerlegden.

Nathan Rutjes

Ook Nathan Rutjes is lovend over Saibari, maar de Spartaan in hart en nieren geniet nog meer van Luciano Valente. Rutjes weet natuurlijk wel dat de koploper van de Eredivisie goud in handen heeft met de verliezend finalist van de Afrika Cup. "Saibari is wel een parel. dus daar gaat PSV de hoofdprijs voor vangen. Je hebt van die spelers, zoals Ibrahim Afellay in mijn tijd, daarvan weet je: die gaat niet de stap maken naar Real Betis, maar gelijk naar Real Madrid of Barça. Boem. Ik hoop dat hij ook gelijk die stap mag maken."

Rutjes heeft 'een hele bijzondere' club in zijn hoofd waar hij Saibari wel graag zou willen zien spelen. "Het klinkt misschien gek, ik zou hem wel eens willen zien bij Bayern München. Als ik zie hoe Vincent Kompany al die jonge jongens de kans biedt, zou ik dat een hele mooie club voor hem vinden. Daar heeft hij natuurlijk wel echt veel concurrentie." Als Saibari in zijn favoriete positie achter de spits wil spelen, moet hij in Zuid-Duitsland Jamal Musiala en new kid on the block Lennart Karl achter zich houden in de pikorde. De Marokkaan kan echter wel op meerdere plekken uit de voeten.

Foppe de Haan

Foppe de Haan wordt op zijn beurt helemaal enthousiast als het onderwerp Saibari wordt aangesneden." Dat vind ik echt een goeie. Dat is een powerhouse, hè? Hij is zo sterk, hij kan voetballen, is vaardig, kan een goal maken. Vorig jaar moest hij leren om hard te werken, want dat hoort bij dat niveau. Heel vaak denken ze namelijk: ik kan goed voetballen, dus die bal die komt wel bij me. Maar je moet gewoon op topniveau meer doen en dat begint hij te doen. Dat vind ik een absolute kanjer.

Saibari lijkt vooral gewerkt te hebben aan zijn schietvermogen. Vorig seizoen leunde hij tijdens het afwerken nog te vaak achterover, waardoor de bal ver over vloog. "Ik zit altijd naast Riemer van der Velde op de tribune. Hij zegt: 'Die moeten allemaal een boete hebben. Overschieten, dat doe je omdat je niet goed nadenkt. Maar dat is ook wel een beetje zo. Je kan het echt leren. Je kan het echt leren. Als je schiet, dan moet je je lijf moet naar voren." De Haan denkt dat de huidige versie van Saibari wel eens voor een hoog bedrag naar het buitenland kan verkassen. "Maar voor mij hoeft het niet hoor. Hij mag ook wel blijven", lacht de oud-coach.

