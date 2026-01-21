Joey Veerman krijgt uiterst pijnlijk en vernederend appje van Sven Botman

Joey Veerman speelt woensdagavond met PSV de uitwedstrijd tegen Newcastle United in de competitiefase van de Champions League. Het is voor de middenvelder een bijzonder duel, want hij staat mogelijk tegenover zijn goede vriend Sven Botman.

Veerman en Botman speelden in het seizoen 2019/2020 samen bij sc Heerenveen. De twee bouwden een goede band op en hielden daarna contact, vertelt Veerman dinsdag op een persconferentie.

“Dat heb je niet altijd in de voetballerij, dat je contact houdt met oud-teamgenoten. Sven is echt een goede vriend geworden. We gaan ook vaak samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Het is superleuk om tegen elkaar te spelen, al denk ik niet dat we elkaar vaak zullen tegenkomen in het veld’, wordt de PSV-middenvelder geciteerd door onder meer De Telegraaf.

Veerman en Botman hadden via WhatsApp contact met elkaar over de wedstrijd van woensdagavond. Er werden over en weer plaagstootjes uitgedeeld, waarbij Botman een uiterst pijnlijk en vernederd appje naar Veerman stuurde. “Hij deed een beetje stoer, dat zijn teamgenoten nooit van PSV hadden gehoord”, zegt de PSV’er.

Veerman liet zich overigens ook niet onbetuigd over de WhatsApp, onthult Botman: “Je kent hem wel: hij neemt geen blad voor mond, dus hij durfde te zeggen dat hij hier makkelijk gaat winnen”, aldus de centrumverdediger.