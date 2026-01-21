PSV gaat in de zevende speelronde van de Champions League op bezoek bij Newcastle United. Weten de Eindhovenaren zich te herpakken van de nederlaag tegen Atlético Madrid in eigen huis? Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Newcastle United - PSV als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Newcastle United - PSV?

De Champions League-wedstrijd tussen Newcastle United en PSV gaat woensdagavond om 21.00 uur van start. De UEFA heeft de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert aangewezen om het duel op St. James’ Park in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Newcastle United - PSV uitgezonden?

De wedstrijd tussen Newcastle United en PSV wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, gaat om 19.50 uur van start.

Hoe kijk je Newcastle United - PSV zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Newcastle United en PSV gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van vorig jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Newcastle United en PSV ervoor in de Champions League?

Newcastle United doet het naar behoren in de Champions League. De Engelsen wisten in de eerste zes wedstrijden te winnen van Union Sint-Gillis (0-4), Benfica (3-0) en Athletic Bilbao (2-0) en speelden gelijk tegen Bayer Leverkusen (2-2). Verder werd er verloren van FC Barcelona (1-2) en Olympique Marseille (2-1). Met tien punten uit zes duels staat Newcastle op de twaalfde plaats in de competitiefase.

PSV deed het in de eerste zes duels iets minder dan de tegenstander van woensdag. De ploeg van Peter Bosz wist in het miljardenbal knap te winnen van Napoli (6-2) en Liverpool (1-4), terwijl de wedstrijden bij Bayer Leverkusen en Olympiakos allebei in 1-1 eindigden. De thuisduels met Union Sint-Gillis (1-3) en Atlético Madrid (2-3) gingen verloren. Met acht punten uit zes wedstrijden staat PSV op de 21ste plaats.