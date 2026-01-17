was zaterdag weer belangrijk voor PSV met de winnende treffer tegen Fortuna Sittard (1-2). De Kroaat verschijnt na wedstrijden echter nauwelijks voor de camera. Ronald Waterreus geeft bij De Eretribune aan dat dit het grootste minpunt van Perisic is en dat de routinier hierdoor wat hem betreft geen voorbeeldprof is.

Perisic wordt begin februari 37, maar is nog altijd onwijs fit en belangrijk voor PSV. Daardoor heeft hij een flinke vinger in de pap bij PSV, waar hij een eigen kamer heeft waar hij zich terug kan trekken. Ook hoeft hij na wedstrijden geen interviews te geven, maar kiest hij er vaak voor om in een ijsbad te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Arnold Bruggink geeft aan het ‘jammer’ te vinden dat Perisic eigenlijk nauwelijks zijn zegje doet na wedstrijden. “Ten opzichte van heel veel spelers in de Eredivisie heeft hij wel een verhaal”, geeft de oud-middenvelder aan. Ook Waterreus zou de aanvaller liever wat vaker horen na wedstrijden. “Het is een voorbeeldprof, maar we moeten wel zo reëel zijn: dat gedeelte hoort ook bij prof zijn.”

Volgens Waterreus is ‘het niet leuk vinden’ geen goed excuus. “Ik denk dat er hier aan tafel wel meer zijn die dat vroeger ook niet leuk vonden, maar het hoort er gewoon bij. Het is raar dat zo’n jongen zo besproken wordt en wij hem dadelijk niet horen. Als je het over een echte voorbeeldprof hebt, is dat ook een deel.” De oud-doelman denkt aan de jonge spelers die opkijken tegen Perisic vanwege zijn lichaam en instelling. “Die denken dan ook: Als ik een keer niet goed speel, ga ik ook niet. Ik vind dat een minpuntje.”

Voor de camera van ESPN wordt PSV-trainer Peter Bosz ook gevraagd naar het gebrek aan mediaoptredens van Perisic. "Het is niet zijn favoriete bezigheid en ik kan hem niet verplichten", antwoordt de oefenmeester kort. In de studio na het interview geeft Bruggink aan het standpunt van Bosz te begrijpen, maar dat zij het aan tafel 'jammer' vinden dat Perisic geen interviews geeft. "Grote spelers hebben vaak iets goeds te melden voor anderen, maar dat weten ze zelf niet, omdat het voor hen heel normaal is", besluit hij.