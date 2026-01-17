AS Roma wil zich na de komst van Donyell Malen versterken met nog een Nederlander. Volgens Corriere dello Sport prijkt de naam van Napoli-aanvaller nadrukkelijk op het verlanglijstje van de Italiaanse topclub.

Lang stond afgelopen woensdag aan de aftrap in het competitieduel met Parma (0-0), maar zijn optreden bleef beperkt tot 58 minuten. Bij zijn wissel was de frustratie duidelijk zichtbaar op het gezicht van de aanvaller. Italiaanse media trokken daar al snel hun conclusies uit: een vertrek lijkt voor alle partijen de beste oplossing.

“Lang is plotseling uitgegroeid tot één van de meest gewilde spelers in de winterse transferperiode”, schrijft Corriere dello Sport, dat weet dat Roma serieus nadenkt over zijn komst. “Een transfer leek lange tijd onmogelijk, maar de laatste dagen is er iets veranderd.”

Roma heeft zich naar verluidt gemeld bij Napoli, dat een vraagprijs van 27 miljoen euro hanteert voor de vijftienvoudig international van Oranje. Daarmee zou de club het bedrag terugverdienen dat het een half jaar geleden betaalde aan PSV.

Toch lijkt het niet aannemelijk dat Roma dit bedrag daadwerkelijk op tafel wil leggen. De club investeerde recent al fors met de komst van Robinio Vaz (Olympique Marseille) voor 22 miljoen euro en haalde Malen op huurbasis binnen, met een verplichte optie tot koop van 25 miljoen euro. Daardoor is de financiële ruimte beperkt.

Om die reden denkt Roma aan een ruildeal, waarbij spits Evan Ferguson mogelijk de omgekeerde weg bewandelt. Napoli staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Lang, maar het is nog de vraag of de aanvaller zelf openstaat voor een transfer. “Er staat ook een rij in Turkije voor hem, maar daar lijkt hij op dit moment helemaal niet in geïnteresseerd”, schreef La Gazzetta dello Sport eerder. Het lijkt erop dat Galatasaray deze club is.