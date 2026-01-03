Live voetbal 6

‘Galatasaray begint onderhandelingen met Lang, Chiesa in beeld als vervanger’

Noa Lang
Foto: © Imago
3 januari 2026, 12:21

Galatasaray is begonnen met de onderhandelingen met de zaakwaarnemer van Noa Lang, zo meldt de Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. Volgens Nicolò Schira is Federico Chiesa van Liverpool in beeld om de Nederlander te vervangen bij Napoli.

Lang maakte afgelopen zomer na twee seizoenen bij PSV zijn toptransfer. De vleugelspeler vertrok voor een bedrag van 25 miljoen euro naar Napoli. In Italië is men na zijn eerste halfjaar echter absoluut niet onder de indruk van de Nederlander, die in twintig officiële duels slechts één treffer maakte. Vrijdag kwam naar buiten dat een transfer na een halfjaar in Napels al bespreekbaar is.

Sky Sports Italia meldde dat Galatasaray mogelijk de nieuwe werkgever van Lang zou worden. Volgens Sabuncuoglu is de Turkse topclub inmiddels begonnen aan de onderhandelingen met de entourage van de aanvaller. De verslaggever was ook vroeg op de hoogte van de interesse van Fenerbahçe in Joey Veerman; die transfer ging uiteindelijk niet door.

Slot doorslaggevend voor toekomst Lang

Volgens Sky Sports Italia wil Napoli echter enkel meewerken aan een vertrek van Lang als Antonio Conte een vervanger tot zijn beschikking krijgt. Die rol is mogelijk weggelegd voor Chiesa. De aanvaller van Liverpool wist in anderhalf seizoen onder Arne Slot nooit een vaste basisplaats te veroveren. Volgens Schira heeft Napoli de belangstelling voor de aanvaller al kenbaar gemaakt. Ook AS Roma zou voor hem in de race zijn.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.895 Reacties
1.001 Dagen lid
18.717 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Denk dat de directe stap naar een topclub in een topcompetitie voor hem een te grote stap was, zoals voor meer spelers vanuit de eredivisie. Ik vond hem in onze competitie niet constant; de ene keer een sterke wedstrijd met goede acties, de andere keer bracht hij veel minder. In mijn ogen kun je het dan opzich wel proberen in een grote competitie, maar dan bij een wat kleinere club. Vanuit daar kun je dan eventueel na het wennen aan de competitie een stap verder maken. Of de Turkse competitie dan een goede vervolgstap is, weet ik niet.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
913 Reacties
1.194 Dagen lid
4.658 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice het verschil is dat ze in Italië en Turkije wel raad weten met zijn houding. En dan valt hij door de mand.

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
13
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
17
15
38
2
Inter
16
21
36
3
Napoli
16
11
34
4
Roma
17
9
33
5
Juventus
17
8
32

