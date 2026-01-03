Galatasaray is begonnen met de onderhandelingen met de zaakwaarnemer van , zo meldt de Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. Volgens Nicolò Schira is van Liverpool in beeld om de Nederlander te vervangen bij Napoli.

Lang maakte afgelopen zomer na twee seizoenen bij PSV zijn toptransfer. De vleugelspeler vertrok voor een bedrag van 25 miljoen euro naar Napoli. In Italië is men na zijn eerste halfjaar echter absoluut niet onder de indruk van de Nederlander, die in twintig officiële duels slechts één treffer maakte. Vrijdag kwam naar buiten dat een transfer na een halfjaar in Napels al bespreekbaar is.

Sky Sports Italia meldde dat Galatasaray mogelijk de nieuwe werkgever van Lang zou worden. Volgens Sabuncuoglu is de Turkse topclub inmiddels begonnen aan de onderhandelingen met de entourage van de aanvaller. De verslaggever was ook vroeg op de hoogte van de interesse van Fenerbahçe in Joey Veerman; die transfer ging uiteindelijk niet door.

Slot doorslaggevend voor toekomst Lang

Volgens Sky Sports Italia wil Napoli echter enkel meewerken aan een vertrek van Lang als Antonio Conte een vervanger tot zijn beschikking krijgt. Die rol is mogelijk weggelegd voor Chiesa. De aanvaller van Liverpool wist in anderhalf seizoen onder Arne Slot nooit een vaste basisplaats te veroveren. Volgens Schira heeft Napoli de belangstelling voor de aanvaller al kenbaar gemaakt. Ook AS Roma zou voor hem in de race zijn.