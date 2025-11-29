Live voetbal 9

De Bruyne verrast Lang met Gouden Plaat

Napoli-spelers Kevin De Bruyne en Noa Lang
29 november 2025, 16:58

Noa Lang heeft vrijdagavond een Gouden Plaat in ontvangst mogen nemen voor het nummer Matcha Coco, dat meer dan tien miljoen keer is beluisterd. De nietsvermoedende vleugelspeler werd verrast door Kevin De Bruyne, zijn ploeggenoot bij Napoli.

Lang bracht in april van dit jaar het nummer Matcha Coco uit samen met Jonna Fraser. De track is inmiddels al 13,3 miljoen keer beluisterd op Spotify en is daarnaast al bijna een half miljoen keer gestreamd op YouTube. Daarvoor mag de buitenspeler een Gouden Plaat in ontvangst nemen.

Vrijdagavond werd Lang hiermee verrast door De Bruyne. De aanvaller zat in zijn clubkleding aan tafel, terwijl zijn Belgische ploeggenoot op hem af komt lopen. “Ik heb een klein cadeautje voor je”, zo zei de middenvelder, terwijl Lang begon te lachen. Toen het de Gouden Plaat bleek te zijn, gaf de voormalig PSV’er De Bruyne een knuffel. “De volgende is met hem”, grapte Lang.

Voor Lang is het niet de eerste keer dat hij een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. Eerder kreeg hij er al een voor het nummer 7K Op Je Feestje en een voor Damage, wat hij samen met Ronnie Flex uitbracht.

@noano GOLD MATCHA COCO. @Jonna Fraser ♬ original sound - Noano

➡️ Meer nieuws over Noa Lang

