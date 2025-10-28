Live voetbal 26

Lang krijgt week na veelbesproken interview eerste basisplaats bij Napoli

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
28 oktober 2025, 18:58

Noa Lang is dinsdagavond voor het eerst in de basis begonnen bij Napoli tegen Lecce. Een week geleden uitte de vleugelspeler zijn frustraties over zijn rol binnen het team, tot onvrede van zijn trainer Antonio Conte.

Lang uitte zijn onvrede na de zware 6-2 nederlaag tegen PSV in de Champions League, waar hij opnieuw niet in de basis stond. Na afloop van de wedstrijd ging hij bij Ziggo Sport in op zijn reserverol. "Ik moet het accepteren zoals het is op dit moment", waarmee hij de realiteit van zijn situatie bij Napoli onderstreepte. In hetzelfde gesprek gaf hij aan weinig contact te hebben met Conte: "Ik heb hem één keer gesproken."

Conte over Lang

Conte reageerde op de uitspraken van Lang en benadrukte het belang van het team boven individuele spelers. "We moeten aan het team denken, en niet aan één speler", stelde de trainer, voordat hij eraan toevoegde: "Noa kan gevaarlijk zijn voor ons dit seizoen, maar moet wel hard werken. Anders stel ik andere spelers op en zit hij op de bank." De Italiaanse coach lijkt nu echter een kans te geven aan de voormalig PSV'er, die dinsdag in de basis begon.

Lang in de basis

De basisplaats van Lang kwam op een moment dat Conte niet kan beschikken over Kevin De Bruyne, die geblesseerd raakte en maandenlang uit roulatie is. Rasmus Højlund, die eerder geblesseerd was, keerde wel terug, maar begon op de bank.

  za 25 oktober, 22:42
  vr 24 oktober, 20:48
  do 23 oktober, 13:59
Lecce - Napoli

Lecce
18:30
Napoli
Vandaag om 18:30
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
5
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Napoli
8
7
18
2
Roma
8
5
18
3
Milan
8
7
17
4
Inter
8
8
15
5
Bologna
8
6
14

Complete Stand

