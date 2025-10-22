Live voetbal

Antonio Conte boos op Noa Lang na gegeven interview: 'Anders blijft hij op de bank'

Antonio Conte voor de camera van Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
Jarno van der Mooren
22 oktober 2025, 15:05   Bijgewerkt: 15:15

Antonio Conte was niet blij met de uitspraken van zijn speler Noa Lang. In een interview van Ziggo Sport na de wedstrijd tegen PSV liet hij weten dat het team voorop staat en niet een individu.

Napoli kende een zware avond. Met 6-2 werd er verloren in Eindhoven. Napoli werd vooral in de tweede helft compleet overrompeld door de ploeg van Peter Bosz. Noa Lang kwam in de 58ste minuut in het veld en kon niks betekenen voor zijn Italiaanse ploeg.

Noa Lang gaf na de wedstrijd een opmerkelijk interview. "Ja, ik moet het accepteren zoals het is op dit moment. Ik spreek de trainer niet zoveel. Ik heb hem één keer gesproken. Maar we praten nu over de wedstrijd, dat is denk ik relevanter'', sprak de Napoli-speler tegenover Ziggo Sport.

Antonie Conte slaat terug

De coach van Napoli was niet content met de woorden van de Nederlander. ''Lang heeft de hele voorbereiding met ons meegedaan en een paar wedstrijden gespeeld, maar hij was nooit een basisspeler'', vertelt de coach aan Ziggo Sport.

De oud-trainer van onder andere het Italiaanse elftal wil zich daarom richten op het collectief in plaats van op individuele spelers. "We moeten over het team praten en niet over individuen, anders zou dat schadelijk zijn. Anders moet ik over iedere speler wat zeggen. Noa moet hard werken, en hij zal het veld opgaan wanneer ik dat besluit. Anders blijft hij op de bank'', aldus de Italiaan voor de camera van Ziggo Sport.

descheids
434 Reacties
34 Dagen lid
658 Likes
descheids
avatar

Penningmeester van PSV is toch blij met al die miljoenen die ze hebben gevangen voor Lang. Dikke winst, mooie vervangers gehaald en dan Napoli tot op het bot vernederen. Stewart is cooking.

jurgen😎👍
142 Reacties
18 Dagen lid
208 Likes
jurgen😎👍
avatar

Niet elke buitenspeler die verkocht is doet het goed in het buitenland sommige scoren en vernederen nederlandse clubs en sommige kunnen geen pottenbreken..... Ik zie het somber in voor Noa no maar niet voor PAIXAO!

ERIMIR
3.818 Reacties
472 Dagen lid
38.294 Likes
ERIMIR
avatar

Lang moet zijn voeten laten spreken om een basisplaats te verkrijgen en niet via interviews dat proberen af te dwingen.

PSV - Napoli

PSV
6 - 2
Napoli
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Antonio Conte

Antonio Conte
Napoli
Team: Napoli
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (31 jul. 1969)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
2
3
6
11
PSV
3
2
4
12
Spurs
2
1
4
13
Marseille
2
3
3
14
Club Brugge
2
2
3
15
Sporting
2
2
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Atlético
3
-1
3
19
Chelsea
2
-1
3
20
Galatasaray
2
-3
3
21
Atalanta
2
-3
3
22
Napoli
3
-5
3
23
R. Union SG
3
-6
3
24
Juventus
2
0
2
25
Bodø/Glimt
2
0
2
26
Pafos
3
-4
2
27
Leverkusen
3
-5
2
28
Monaco
2
-3
1
29
Slavia
2
-3
1
30
Villarreal
3
-3
1
31
København
3
-4
1
32
Olympiakos
3
-7
1
33
Kairat
3
-8
1
34
Benfica
3
-5
0
35
Athletic
2
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

