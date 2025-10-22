Antonio Conte was niet blij met de uitspraken van zijn speler . In een interview van Ziggo Sport na de wedstrijd tegen PSV liet hij weten dat het team voorop staat en niet een individu.

Napoli kende een zware avond. Met 6-2 werd er verloren in Eindhoven. Napoli werd vooral in de tweede helft compleet overrompeld door de ploeg van Peter Bosz. Noa Lang kwam in de 58ste minuut in het veld en kon niks betekenen voor zijn Italiaanse ploeg.

Noa Lang gaf na de wedstrijd een opmerkelijk interview. "Ja, ik moet het accepteren zoals het is op dit moment. Ik spreek de trainer niet zoveel. Ik heb hem één keer gesproken. Maar we praten nu over de wedstrijd, dat is denk ik relevanter'', sprak de Napoli-speler tegenover Ziggo Sport.

Antonie Conte slaat terug

De coach van Napoli was niet content met de woorden van de Nederlander. ''Lang heeft de hele voorbereiding met ons meegedaan en een paar wedstrijden gespeeld, maar hij was nooit een basisspeler'', vertelt de coach aan Ziggo Sport.

De oud-trainer van onder andere het Italiaanse elftal wil zich daarom richten op het collectief in plaats van op individuele spelers. "We moeten over het team praten en niet over individuen, anders zou dat schadelijk zijn. Anders moet ik over iedere speler wat zeggen. Noa moet hard werken, en hij zal het veld opgaan wanneer ik dat besluit. Anders blijft hij op de bank'', aldus de Italiaan voor de camera van Ziggo Sport.