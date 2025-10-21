Italiaanse kranten zijn vernietigend na PSV - Napoli

De Italiaanse media laten geen spaan heel van Napoli na de 6-2-vernedering bij PSV in de Champions League. Zowel La Gazzetta dello Sport als Il Mattino spreekt van 'een totale ramp' voor de manschappen van Antonio Conte, die 'van begin tot eind werden gedomineerd' in Eindhoven.

'De stad van het licht'

In het wedstrijdverslag opent La Gazzetta dello Sport met een sneer vol symboliek. “Eindhoven noemen ze de stad van het licht, Philips en de lampen zijn overal. En dat licht, dat normaal symbool staat voor een goed idee of een geniale ingeving, ging deze avond alleen aan bij Bosz en bij PSV. Aan Napolitaanse kant was het stikdonker.”

De krant noemt de avond un disastro totale en schrijft dat Napoli 'verlamd en ontredderd' terugkeert naar Italië. “De ploeg van Conte werd vanaf de eerste minuut overlopen door een energiek, snel en gedisciplineerd PSV”, klinkt het. “Zes klappen die het verhaal van een totale ondergang vertellen.”

Volgens de roze sportkrant was de manier waarop Napoli instortte 'zorgwekkend voor een ploeg met Europese ambities'. “Er was geen samenhang, geen leiderschap, geen idee. Alleen chaos.” De krant wijst op het contrast tussen beide coaches: “Bosz gaf zijn ploeg een plan en intensiteit. Conte stond aan de zijlijn en zag alleen rook opstijgen uit het wrak van zijn elftal.”

'Ramp van begin tot eind’

Ook de Napolitaanse krant Il Mattino spaart de thuisclub niet. “PSV – Napoli 6-2, wat een ramp voor de Azzurri in Nederland”, kopt de krant hard. “De enige positieve noot waren de twee treffers van McTominay. Verder was het een ramp van begin tot eind.”

De krant memoreert hoe de ellende al begon voor de aftrap, toen '200 Napolitaanse fans werden opgepakt en weer vrijgelaten met een uitzettingsbevel'. Toch leek dat de spelers niet te raken in de openingsfase. “Napoli begon scherp en geloofde in de overwinning. McTominay kopte na een halfuur het 0-1-doelpunt binnen, maar de vreugde duurde amper vier minuten.”

Il Mattino beschrijft de rest van de avond als een nachtmerrie. “Een ongelukkige Buongiorno maakte eigenhandig gelijk, en binnen drie minuten stond Napoli achter. De verdediging, normaal het hart van Contes systeem, stortte volledig in. De ploeg verloor haar samenhang, haar geloof en haar hoofd.”

In de tweede helft werd het volgens de krant 'een marteling'. “Napoli probeerde het nog via Lucca, maar vanaf het moment dat Man zijn tweede maakte, was het eenrichtingsverkeer. Het team brak mentaal. De rode kaart voor Lucca maakte de chaos compleet.”

Over de slotfase schrijft Il Mattino: “McTominay bracht nog even valse hoop met het doelpunt voor 4-2, maar Pepi en Driouech sloten het feest af. Zes doelpunten die niet alleen een uitslag, maar een symbool zijn van de crisis van Napoli.”

‘Napoli ploeg zonder identiteit’

Zowel Gazzetta als Il Mattino trekt dezelfde conclusie: Napoli is de kluts kwijt. “De ploeg oogt futloos, zonder richting en zonder vertrouwen. In Europa zijn dat dodelijke gebreken”, stelt Gazzetta. “Conte heeft een elftal dat niet meer weet wie het is. Er is geen vuur, geen idee, geen trots.”

Il Mattino sluit af met een sombere constatering: “Voor de tweede keer in korte tijd verliest Napoli buitenshuis, maar zó machteloos als in Eindhoven zagen we de Azzurri nog nooit. Het was een les in tempo, kracht en mentaliteit – en Napoli zakte voor elk onderdeel.”

