Noa Lang geeft 'oliedom' interview na PSV - Napoli

Een opvallend interview van na de wedstrijd tussen PSV en Napoli. De aanvaller, die afgelopen zomer transfereerde van Eindhoven naar Napels, moest het dinsdagavond stellen met een invalbeurt bij zijn terugkeer in het Philips Stadion. Na afloop geeft hij aan weinig contact te hebben met trainer Antonio Conte.

Lang mocht in de 58ste minuut invallen, maar kon niets betekenen voor zijn ploeg. “Ja, ik moet het accepteren zoals het is op dit moment. Ik spreek de trainer niet zoveel. Ik heb hem één keer gesproken. Maar we praten nu over de wedstrijd, dat is denk ik relevanter”, zegt hij tegen Ziggo Sport. Conte wil niet ingaan op de woorden van zijn speler. “We moeten denken aan het team, niet aan een individuele speler. Als ik over elke speler afzonderlijk ga praten, dan wordt dat gevaarlijk voor ons seizoen. Ik besluit wie speelt.”

Artikel gaat verder onder video

De analisten van Ziggo Sport reageren op het interview. Theo Janssen ziet dat Conte duidelijk niet blij is. “Logisch. Hij heeft verloren en dan moet hij praten over Noa Lang, daar heeft hij helemaal geen zin in. Waar ik wel een beetje van schrok, is dat Lang aangeeft dat hij maar één keer met de trainer gesproken heeft. Dat is wel heel vreemd voor een jongen die nieuw is bij de club, die alles nog moet leren, die moet wennen aan het land, de tactiek, ga zo maar door.”

“Het lijkt me logisch dat je regelmatig met zo’n speler gaat zitten om te bespreken wat je met hem wil en wat zijn taken zijn binnen de speelstijl. Als je kijkt en luistert naar Noa Lang, is die trainer helemaal niet met hem bezig en interesseert het hem helemaal niks”, aldus de voormalig middenvelder, waarop Boudewijn Zenden reageert: “Ik denk dat het er niet veel beter op wordt na vanavond. Ik weet hoe deze dingen werken, zeker in het buitenland. Ik ga ervan uit dat Noa bedoelt: ‘Ik heb maar één keer met hem gesproken over mijn situatie.’ Maar dat wordt er niet bij gezegd.”

'Conte zal dit gaan lezen'

Zenden vreest voor de nasleep van het interview. “Je weet wat de kop morgen of overmorgen in Italië gaat zijn: dat Conte niet praat met Noa Lang. Het is een speler die geld gekost heeft, dus dit gaat uitgemeten worden. Conte zal het ook gaan lezen.”

Janssen vraagt zich af of Lang is gehaald op voorspraak van de trainer. “Of is hij er gewoon door de club neergezet? Conte is een heel serieuze trainer en Lang is een beetje een rebel, die doet alles net even anders. Ik zie die match totaal niet.”

“Ik twijfel of hij het einde van het seizoen gaat halen”, vervolgt Janssen. Lang is een speler aan wie je veel hebt als hij speelt. Maar als hij niet speelt… Als hij niet belangrijk is in een elftal, kan hij lastiger zijn. Ik zeg niet dat het een vervelende jongen is, maar het is wel een jongen met maniertjes. Dat zie je ook aan dit interview. Tactisch is dit oliedom.”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.