Grim krijgt lachers op zijn hand met opmerking over reserverol Gloukh

Fred Grim
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 december 2025, 23:43

Fred Grim heeft woensdagavond voor hilariteit gezorgd tijdens zijn persconferentie na het duel tussen Qarabag en Ajax (2-4). De interim-trainer had er oorspronkelijk voor gekozen om Oscar Gloukh op de bank te zetten, maar de Israëliër speelde uiteindelijk toch en scoorde twee keer. Daar reageert de coach gevat op.

Ajax ging woensdag in de zesde speelronde van de Champions League op bezoek bij Qarabag. Oorspronkelijk was Grim van plan om Rayane Bounida in de basis te zetten in Azerbeidzjan. De Belg was woensdagochtend echter te laat, waardoor de trainer besloot om hem op de bank te zetten, zo legde hij voor de wedstrijd uit.

Artikel gaat verder onder video

Grim koos er daardoor voor om Gloukh op rechtsbuiten te zetten. De Israëliër betaalde het vertrouwen van de trainer uit: met twee goals in de laatste tien minuten van de wedstrijd had hij een belangrijk aandeel in de 2-4 zege.

Op de persconferentie na de wedstrijd krijgt Grim de vraag of hij dit als ‘een geluk bij een ongeluk’ ziet. “Het is een aanname dat Gloukh zijn vervanger was”, laat de trainer zijn originele opstelling in het midden. “Had hij anders gespeeld? Volgens mij zou Gloukh anders op de bank beginnen?”, countert Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Dat beaamt Grim. “Maar daar hebben we het nu niet over”, zegt de interim-trainer terwijl hij hard begint te lachen. Ook de aanwezige pers lacht met Grim mee.

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
2 - 4
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

