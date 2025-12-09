heeft niet lang nodig gehad om zich aan te passen, nadat hij Feyenoord afgelopen zomer verruilde voor Olympique Marseille. De 25-jarige Braziliaan wordt door de gezaghebbende Franse sportkrant L'Équipe na vier maanden al als 'onmisbaar' voor L'OM bestempeld.

Paixão speelde drie seizoenen voor Feyenoord, dat hem voor ruim vier miljoen euro wegplukte bij Coritiba in zijn vaderland. Na 129 wedstrijden, 39 goals en 29 assist namens de Rotterdammers sloeg Marseille afgelopen zomer toe en verkaste de linksbuiten voor zo'n dertig miljoen euro naar de Zuid-Franse havenstad. Nadat hij in de eerste weken van het seizoen nog ontbrak vanwege een blessure, werkte Paixão zich vanaf september gestaag op tot basisspeler in het Marseille van trainer Roberto De Zerbi. In het thuisduel met Ajax in de Champions League, op 30 september, droeg hij met zijn eerste twee goals in Franse dienst én een assist bij aan een eclatante 4-0 zege. Inmiddels staat hij in alle competities op zes goals en was Paixão drie keer de aangever bij een treffer van een ploeggenoot.

In het 3-4-3-systeem van De Zerbi bestrijkt Paixão de linkerflank, terwijl vanaf de rechtervleugel voormalig Manchester United-wonderkind Mason Greenwood de ervaren spits Pierre-Emerick Aubameyang ondersteunt. L'Équipe spreekt van een 'onmisbaar trio' en schrijft dat de drie, ondanks het roulatiesysteem van De Zerbi, veel meer speelminuten maakt dan op voorhand werd verwacht. Daarvoor ziet de krant een gebrek aan échte alternatieven overigens als belangrijkste reden. Zo is Paixão's voornaamste concurrent, Bournemouth-huurling Hamed Junior Traoré, al sinds september uitgeschakeld met een blessure.

Paixão, Aubameyang en Greenwood worden vanavond (dinsdag) weer in de basisopstelling verwacht als Marseille in de zesde speelronde van de Champions League een uitduel bij de Belgische kampioen Union Sint-Gillis (aftrap 21.00 uur) op het programma heeft staan. Beide clubs staan in het miljardenbal nu op zes punten, Marseille staat op basis van doelsaldo 21ste, terwijl Union terug te vinden is op plek 25 van de ranglijst. De winnaar van het onderlinge treffen zet een belangrijke stap richting de tussenronde, waarvoor de nummers 9 tot en met 24 van de ranglijst na acht wedstrijden zich plaatsen.