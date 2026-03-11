FC Twente en John van den Brom willen na dit seizoen met elkaar verder, dat meldt de club uit Enschede. De oefenmeester, die de afgelopen maanden uitstekend presteert met de Tukkers, lijkt dus te mogen hopen op een langer verblijf in de Grolsch Veste.

Al in september stuurde FC Twente hoofdtrainer Joseph Oosting de laan uit wegens een teleurstellende seizoenstart. Van den Brom werd aangesteld als vervanger tot het einde van het seizoen.

Al snel sloeg de club uit Enschede de weg naar boven in, al volgde er een periode van wisselvallige resultaten. Inmiddels draait Twente steeds beter, en lijkt zelfs de tweede plaats in de Eredivisie nog mogelijk. De ploeg is al vijftien duels ongeslagen.

Van den Brom en Twente willen verder met elkaar

Ondertussen was het wel nog de vraag of Van den Brom ook in het aankomende seizoen hoofdtrainer bleef bij Twente. De oefenmeester maakte er geen geheim van dat hij een langer verblijf zag zitten, maar moest nog wachten op duidelijkheid van de clubleiding.

"FC Twente en John van den Brom spreken intentie uit om met elkaar door te gaan. De gesprekken daarover verlopen positief geven bronnen rond de club aan. Daarover volgt snel een verklaring van de club is de verwachting", meldt Kapteijns.

Tubantia weet dat de gesprekken tussen Van den Brom en technisch directeur Erik ten Hag 'voorspoedig verlopen'. Na de interlandbreak lijken beide partijen de laatste puntjes op de i te zetten.

Op dezelfde middag bevestigde Twente de berichtgeving van Tubantia en De Telegraaf.