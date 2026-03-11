Ferry de Haan denkt dat sc Heerenveen dit seizoen boven Ajax gaat eindigen in de Eredivisie. Dat vertelt hij in de Sportcast van Omrop Fryslân. De Friezen hebben, met nog acht duels voor de boeg, zeven punten minder dan de Amsterdammers, maar dat maakt het vertrouwen bij de algemeen directeur niet minder.
Heerenveen bivakkeert momenteel op de achtste plaats in de Eredivisie met een puntentotaal van 37. De Haan denkt dat de ploeg van Robin Veldman dit seizoen, voor het eerst in elf jaar, weer eens vijftig punten gaat halen in de hoogste Nederlandse competitie. Van de laatste acht wedstrijden treft Heerenveen vijf ploegen die onder hen staan: Telstar (thuis), Heracles (thuis), Fortuna Sittard (thuis), FC Volendam (uit) en NAC Breda (uit).
“We proberen de cultuuromslag te maken naar 'het moeten'. Dat staat ook in ons beleidsplan en dat is niet vrijblijvend. Dus je moet wedstrijden winnen. We hebben nog een aantal prachtige affiches waarin het ook moet. Ik heb gezegd dat we vijftig punten pakken”, vertelt De Haan ambitieus in de Sportcast.
De Haan denkt dat Heerenveen dit jaar zelfs bóven Ajax eindigt. De Amsterdammers hebben zeven punten meer dan de Friezen, maar verkeren niet in het beste doen. Het is nog maar de vraag of Óscar García, die het stokje van Fred Grim heeft overgenomen, de boel wél op de rit krijgt.
“Heerenveen eindigt boven Ajax. Dat zou heel mooi zijn. In de laatste wedstrijd gaat het erom”, voorspelt De Haan. In de 34ste en laatste speelronde van de Eredivisie komt Ajax op bezoek in het Abe Lenstra Stadion.
