Ferry de Haan: ‘sc Heerenveen eindigt dit jaar boven Ajax’

Óscar García in de Johan Cruijff Arena
Foto: © Imago/realtimes
11 maart 2026, 17:46

Ferry de Haan denkt dat sc Heerenveen dit seizoen boven Ajax gaat eindigen in de Eredivisie. Dat vertelt hij in de Sportcast van Omrop Fryslân. De Friezen hebben, met nog acht duels voor de boeg, zeven punten minder dan de Amsterdammers, maar dat maakt het vertrouwen bij de algemeen directeur niet minder.

Heerenveen bivakkeert momenteel op de achtste plaats in de Eredivisie met een puntentotaal van 37. De Haan denkt dat de ploeg van Robin Veldman dit seizoen, voor het eerst in elf jaar, weer eens vijftig punten gaat halen in de hoogste Nederlandse competitie. Van de laatste acht wedstrijden treft Heerenveen vijf ploegen die onder hen staan: Telstar (thuis), Heracles (thuis), Fortuna Sittard (thuis), FC Volendam (uit) en NAC Breda (uit).

“We proberen de cultuuromslag te maken naar 'het moeten'. Dat staat ook in ons beleidsplan en dat is niet vrijblijvend. Dus je moet wedstrijden winnen. We hebben nog een aantal prachtige affiches waarin het ook moet. Ik heb gezegd dat we vijftig punten pakken”, vertelt De Haan ambitieus in de Sportcast.

‘Heerenveen eindigt dit jaar boven Ajax’

De Haan denkt dat Heerenveen dit jaar zelfs bóven Ajax eindigt. De Amsterdammers hebben zeven punten meer dan de Friezen, maar verkeren niet in het beste doen. Het is nog maar de vraag of Óscar García, die het stokje van Fred Grim heeft overgenomen, de boel wél op de rit krijgt.

“Heerenveen eindigt boven Ajax. Dat zou heel mooi zijn. In de laatste wedstrijd gaat het erom”, voorspelt De Haan. In de 34ste en laatste speelronde van de Eredivisie komt Ajax op bezoek in het Abe Lenstra Stadion.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Ferry mag altijd dromen!!

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

