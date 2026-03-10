Óscar García is optimistisch dat hij Ajax naar de tweede plaats in de Eredivisie gaat gidsen, zo laat hij weten in gesprek met de clubkanalen. De Spanjaard wil er in de laatste wedstrijden van het seizoen voor zorgen dat de Amsterdamse supporters weer trots worden op hun club.

García werd zondagavond aangesteld als opvolger van Fred Grim als trainer van Ajax 1. Dinsdag had hij voor het eerst de leiding over de training van het eerste elftal en na afloop gaf hij zijn eerste interview als interim-trainer. “Het is een enorme eer om coach te zijn van deze grote club”, begint de Spanjaard in gesprek met de clubkanalen. “Een club vol historie. Ik weet wat de club voor veel mensen betekent.” De trainer wil het sentiment rondom de club ‘zo snel mogelijk veranderen’ en geeft aan dat hij er vertrouwen in heeft dat dit gaat lukken.

Een maand geleden werd García aangesteld als trainer van Jong Ajax, maar daar kwam zondag dus verandering in. “We waren ons met Jong Ajax nog aan het voorbereiden op FC Den Bosch. Cruijff belde met het bericht dat er wat wijzigingen op komst waren en dat wij misschien de leiding zouden krijgen over het eerste team. Zo is het gegaan”, blikt de 52-jarige Spanjaard terug.

Maandag heeft García met zijn staf de tijd genomen om beelden van Ajax 1 te bekijken, om vervolgens mensen rondom het eerste elftal te leren kennen. “We kenden alleen de mensen rondom Jong Ajax. We wilden horen wat hun taken zijn, laten horen wat wij willen en wat we moeten verbeteren.” Dinsdag stond García voor het eerst voor de spelersgroep en hij was tevreden over hun inzet op de training. “De mentaliteit van de selectie was vandaag fantastisch. Dit moet de norm zijn. De training van vandaag moet niet alleen de norm zijn, maar de lat moet de komende tijd nog hoger komen te liggen.”

García wil in de komende weken een flinke verandering teweegbrengen bij Ajax. “Er zijn nog slechts acht wedstrijden te gaan en we willen de club terugbrengen naar waar het hoort”, maakt hij duidelijk. “We staan nu vijfde en dat is niet waar Ajax hoort te staan. We zullen strijden voor de tweede plek. We moeten ambitieus zijn. Want wij zijn Ajax. We moeten omhoog kijken, niet omlaag.”

Het doel van García is om de supporters weer trots te maken op hun club. “Spelers die alles geven voor de club. Natuurlijk willen we ook in de speelstijl wat aanpassen, want elke coach heeft zijn eigen visie. Het draait nu vooral om inzet en alles geven. Welke resultaten daaruit komen, moeten we nog zien, maar met de kwaliteit die we hebben, weet ik zeker dat we op korte termijn voor verandering kunnen zorgen”, besluit de interim-trainer.