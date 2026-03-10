Live voetbal 1

‘Bayern heeft vertrouwen in deal van 30 miljoen voor Read’

Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 maart 2026, 19:11

Givairo Read kan nog altijd op belangstelling van Bayern München rekenen. Volgens Christian Falk van BILD zijn de Duitsers bereid om een bedrag van maximaal dertig miljoen euro, inclusief bonussen, over te maken naar Feyenoord.

Read wordt de afgelopen maanden steevast in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De rechtsback, die momenteel aan de kant staat met een hamstringblessure, wordt al sinds november gelinkt aan Bayern München. Volgens Falk is de Duitse recordkampioen nog altijd geïnteresseerd in de negentienjarige verdediger.

Artikel gaat verder onder video

“Bayern heeft het gevoel dat ze hem kunnen vastleggen als ze dat willen”, schrijft Falk, die wel een slag om de arm houdt. “Je weet natuurlijk nooit welke Premier League-clubs zich gaan melden en een, voor Duitse begrippen, absurd bedrag bieden. Bayern München zal geen zestig miljoen euro betalen voor een rechtsback.”

De Zuid-Duitsers hebben wel een idee voor welk bedrag ze Read kunnen losweken bij Feyenoord. “Ze denken dat ze hem voor dertig miljoen euro, inclusief bonussen, kunnen vastleggen. Dat is een bedrag waarvoor de club graag gaat praten.” Volgens Falk ligt dat redelijk in lijn met de marktwaardes van andere rechtsbacks. “Natuurlijk kan de markt andere ideeën hebben en de Premier League kan de vraagprijs ook beïnvloeden. Maar vooralsnog heeft Bayern er vertrouwen in dat ze Read deze zomer kunnen inlijven.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 18
Robin van Persie in De Kuip

Bischop: 'Vrienden van Feyenoord willen per direct afscheid van Van Persie'

  • Gisteren, 19:43
  • Gisteren, 19:43
  • 6
Robin van Persie

Rijnmond: ‘Positie Van Persie niet hoofdonderwerp van overleg Feyenoord’

  • Gisteren, 12:11
  • Gisteren, 12:11
  • 9
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.837 Reacties
537 Dagen lid
8.877 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doen. Is altijd geblesseerd.

the furyan
203 Reacties
103 Dagen lid
246 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

prima voor dat bedrag 2 talenten terug halen en wat wisselgeld over voor een transfervrije speler met ervaring op het middenveld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.837 Reacties
537 Dagen lid
8.877 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doen. Is altijd geblesseerd.

the furyan
203 Reacties
103 Dagen lid
246 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

prima voor dat bedrag 2 talenten terug halen en wat wisselgeld over voor een transfervrije speler met ervaring op het middenveld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws