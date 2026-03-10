kan nog altijd op belangstelling van Bayern München rekenen. Volgens Christian Falk van BILD zijn de Duitsers bereid om een bedrag van maximaal dertig miljoen euro, inclusief bonussen, over te maken naar Feyenoord.

Read wordt de afgelopen maanden steevast in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De rechtsback, die momenteel aan de kant staat met een hamstringblessure, wordt al sinds november gelinkt aan Bayern München. Volgens Falk is de Duitse recordkampioen nog altijd geïnteresseerd in de negentienjarige verdediger.

“Bayern heeft het gevoel dat ze hem kunnen vastleggen als ze dat willen”, schrijft Falk, die wel een slag om de arm houdt. “Je weet natuurlijk nooit welke Premier League-clubs zich gaan melden en een, voor Duitse begrippen, absurd bedrag bieden. Bayern München zal geen zestig miljoen euro betalen voor een rechtsback.”

De Zuid-Duitsers hebben wel een idee voor welk bedrag ze Read kunnen losweken bij Feyenoord. “Ze denken dat ze hem voor dertig miljoen euro, inclusief bonussen, kunnen vastleggen. Dat is een bedrag waarvoor de club graag gaat praten.” Volgens Falk ligt dat redelijk in lijn met de marktwaardes van andere rechtsbacks. “Natuurlijk kan de markt andere ideeën hebben en de Premier League kan de vraagprijs ook beïnvloeden. Maar vooralsnog heeft Bayern er vertrouwen in dat ze Read deze zomer kunnen inlijven.”