Kees van Wonderen wordt definitief niet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo meldt Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast. Vorige week werd gemeld dat de komst van de oud-verdediger ‘voor nu niet aan de orde’ zou zijn, maar inmiddels is het definitief afgeketst.

Twee weken geleden kwam naar buiten dat Feyenoord en Van Wonderen met elkaar in gesprek waren over de functie van technisch directeur. Waar in eerste instantie een snelle aankondiging werd verwacht, werd na een week gemeld dat de aanstelling van de voormalig voetballer ‘voor nu niet aan de orde’ was. Volgens het Algemeen Dagblad wilde Van Wonderen dicht op het eerste elftal zitten, maar was Robin van Persie daar niet van gediend.

Maandag wist het AD te melden dat men er intern nog altijd rekening mee hield dat Van Wonderen als technisch directeur naar Feyenoord zou komen. Een dag later blijkt de situatie echter volledig anders. “Ik hoor dat de komst van Kees van Wonderen definitief is afgeketst”, geeft Krabbendam aan in de Dick Voormekaar Podcast. “Ik hoor vanuit die vergadering van mensen dat hij helemaal niet meer komt.”

Een reden voor het afketsen van de komst van Van Wonderen durft Krabbendam niet te noemen. “Ik denk dat het vanuit beide partijen komt. Kees heeft een aantal gesprekken gehad met Te Kloese en een keertje met Van Persie gezeten. Daar kwam aan het licht dat Van Persie een andere technisch directeur zoekt dan degene die Van Wonderen is. Het zou kunnen dat Kees heeft gezegd: ik heb er helemaal geen zin meer in.” Even later komt Krabbendam op zijn eerdere uitspraken terug. “Laten we zeggen dat de kans héél klein is dat hij nog komt.”