Alfred Schreuder gaat aan de slag bij de Duitse nationale ploeg als assistent van Julian Nagelsmann, zo meldt de bond via de officiële kanalen. De voormalig trainer van Ajax zal daardoor komende zomer tijdens het WK op de bank zitten bij onze oosterburen.

Schreuder werkte na zijn vertrek bij Ajax begin 2023 achtereenvolgens voor Al-Ain, Al-Nasr en nu Al-Diraiyah in het Midden-Oosten. Onlangs was de oefenmeester in beeld om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden, maar daar stak de club uit Saudi-Arabië een stokje voor. Met de Duitse bond werd wel een overeenstemming bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor zal Schreuder vanaf de komende interlandperiode, waarin Duitsland het opneemt tegen Zwitserland en Ghana, naast Nagelsmann op de bank zitten. De bond meldt dat de assistent na afloop van het WK weer vertrekt. Schreuder en Nagelsmann kennen elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij TSG Hoffenheim.

“Ik waardeer Alfred enorm als coach en persoon”, laat de bondscoach van Duitsland weten op de bondswebsite. “Zijn ervaring is een enorme aanwinst voor ons met het oog op het WK.” Schreuder zal gaan dienen als ‘extra expert’ zodat Mads Buttgereit zich volledig op standaardsituaties kan richten. “We verwachten dat standaardsituaties nog belangrijker zullen zijn op dit WK. Daarom willen we er in de training en voorbereiding meer aandacht aan besteden”, legt Nagelsmann uit.

Schreuder laat in een reactie weten dat hij in het verleden een ‘zeer goede en succesvolle samenwerking’ had met Nagelsmann. “Als jonge coach was ik onder de indruk van zijn moed, ambitie en expertise. We zijn sindsdien altijd goed in contact gebleven”, maakt hij duidelijk. “Het is een grote eer voor mij dat Julian en zijn team mij hebben gevraagd hen te ondersteunen op het WK.”