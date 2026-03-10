Live voetbal

Alfred Schreuder met Duitsland naar het WK

Alfred Schreuder met op de achtergrond de Duitse vlag
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 maart 2026, 17:01

Alfred Schreuder gaat aan de slag bij de Duitse nationale ploeg als assistent van Julian Nagelsmann, zo meldt de bond via de officiële kanalen. De voormalig trainer van Ajax zal daardoor komende zomer tijdens het WK op de bank zitten bij onze oosterburen.

Schreuder werkte na zijn vertrek bij Ajax begin 2023 achtereenvolgens voor Al-Ain, Al-Nasr en nu Al-Diraiyah in het Midden-Oosten. Onlangs was de oefenmeester in beeld om de nieuwe trainer van Anderlecht te worden, maar daar stak de club uit Saudi-Arabië een stokje voor. Met de Duitse bond werd wel een overeenstemming bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor zal Schreuder vanaf de komende interlandperiode, waarin Duitsland het opneemt tegen Zwitserland en Ghana, naast Nagelsmann op de bank zitten. De bond meldt dat de assistent na afloop van het WK weer vertrekt. Schreuder en Nagelsmann kennen elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij TSG Hoffenheim.

“Ik waardeer Alfred enorm als coach en persoon”, laat de bondscoach van Duitsland weten op de bondswebsite. “Zijn ervaring is een enorme aanwinst voor ons met het oog op het WK.” Schreuder zal gaan dienen als ‘extra expert’ zodat Mads Buttgereit zich volledig op standaardsituaties kan richten. “We verwachten dat standaardsituaties nog belangrijker zullen zijn op dit WK. Daarom willen we er in de training en voorbereiding meer aandacht aan besteden”, legt Nagelsmann uit.

Schreuder laat in een reactie weten dat hij in het verleden een ‘zeer goede en succesvolle samenwerking’ had met Nagelsmann. “Als jonge coach was ik onder de indruk van zijn moed, ambitie en expertise. We zijn sindsdien altijd goed in contact gebleven”, maakt hij duidelijk. “Het is een grote eer voor mij dat Julian en zijn team mij hebben gevraagd hen te ondersteunen op het WK.”

➡️ Meer nieuws over het WK

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Antonio Rüdiger moet zich melden bij de scheidsrechter

Duitse media woest op Rüdiger na afschuwelijke overtreding: ‘Geen WK’

  • wo 4 maart, 15:00
  • 4 mrt. 15:00
  • 3
Dick Schreuder Ajax

Aan Ajax gelinkte Schreuder stelt één harde voorwaarde: 'Eigen assistenten mee'

  • vr 27 februari, 16:01
  • 27 feb. 16:01
  • 4
Paul Wanner PSV

PSV'er Wanner informeert Nagelsmann: 'Ik kies voor Oostenrijk'

  • vr 6 maart, 16:23
  • 6 mrt. 16:23
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Alfred Schreuder

Alfred Schreuder
Al Draih
Team: Draih
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (2 nov. 1972)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws