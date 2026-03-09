Irak vraagt de FIFA om de play-off-finale tegen Suriname of Bolivia uit te stellen tot een week voor het WK begint. Door de oorlog die momenteel woedt in het Midden-Oosten kan de nationale ploeg naar alle waarschijnlijkheid niet naar Mexico afreizen voor de play-offs.

Irak plaatste zich als Aziatische deelnemer voor de intercontinentale play-offs, waardoor het zich later deze maand nog kan plaatsen voor het WK. Irak staat in het mini-toernooi direct in de finale en zal het daarin opnemen tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Suriname en Bolivia. Door de oorlog in buurland Iran is het luchtruim momenteel echter gesloten en zijn ook veel ambassades dicht, waardoor veel spelers geen visum kunnen aanvragen.

Bondscoach Graham Arnold heeft nu voorgesteld om de finale van de play-offs niet op 31 maart, maar begin juni te spelen. Dat zou een week voor de start van het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten zijn. “Help ons alsjeblieft met deze wedstrijd, want op dit moment hebben we moeite om onze spelers uit Irak te krijgen”, laat de keuzeheer weten.

De FIFA had voorgesteld dat Irak over de weg naar Turkije zou reizen, om vanuit daar naar Mexico te vliegen. Volgens The Guardian heeft de Irakese voetbalbond dit echter direct van tafel geveegd, omdat dit een autorit van 25 uur zou zijn. Volgens Arnold is het ook geen optie om alleen spelers die buiten Irak actief zijn te selecteren. “Dan zijn we niet op volle sterkte. We hebben ons beste team nodig in de belangrijkste wedstrijd voor ons land in veertig jaar.”

Mocht de FIFA meegaan in het voorstel van Arnold, heeft het ook meer tijd om na te denken over een oplossing als Iran, dat in oorlog is met de Verenigde Staten, zich terug zou trekken. “Als Iran zich terugtrekt, gaan wij naar het WK”, stelt de bondscoach van Irak voor. De play-off-plaats zou in dat geval naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan. De FIFA heeft nog niet gereageerd op het voorstel.