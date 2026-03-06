De FIFA heeft zendgemachtigden toestemming gegeven om tijdens het komende WK twee extra reclameblokken uit te zenden. Volgens berichtgeving van The Athletic mogen omroepen tijdens de geplande afkoelpauzes maximaal twee minuten en tien seconden aan reclame tonen.

De wereldvoetbalbond maakte in december al bekend dat er halverwege iedere helft een drinkpauze van drie minuten wordt ingelast. De FIFA verklaarde destijds dat dit noodzakelijk is voor het 'welzijn van de spelers', die in de zomermaanden te maken kunnen krijgen met extreme hitte. Opvallend is echter dat de bond heeft benadrukt dat er geen apparatuur wordt ingezet om de daadwerkelijke weersomstandigheden te meten. De scheidsrechters zullen in alle duels sowieso affluiten voor een pauze, ongeacht de temperatuur op het veld.

Zendgemachtigden gebonden aan strikte regels voor reclame

Omroepen zijn met de FIFA in gesprek gegaan over de invulling van deze drie minuten durende onderbrekingen. Inmiddels is er een akkoord bereikt over het uitzenden van reclameblokken tijdens deze momenten. Hierbij moeten de zenders zich wel aan strikte tijdsloten houden om de flow van de wedstrijd niet te veel te verstoren. Zo mag een reclameblok pas worden ingestart minimaal twintig seconden na het fluitje van de scheidsrechter.

Naast de starttijd zijn er ook regels voor het einde van de commerciële onderbreking. De omroepen zijn verplicht om uiterlijk dertig seconden voor de hervatting van de wedstrijd weer terug te schakelen naar de livebeelden van het veld. Op deze manier krijgen de zenders per helft maximaal twee minuten en tien seconden de tijd om extra advertenties te tonen aan het publiek. De FIFA stelt hiermee duidelijke kaders aan de commerciële exploitatie van de drinkpauzes.

Keuze voor extra commercials ligt volledig bij de NOS

In Nederland is de NOS de partij die de uitzendrechten van het WK in handen heeft. De uiteindelijke keuze om wel of niet een extra reclameblok in te zetten, ligt volledig bij de omroep zelf. De omroep mag bijvoorbeeld ook naar de studio schakelen of het televisiebeeld op het veld te houden. De NOS staat er om bekend dat het veel naar commerciële breaks schakelt.

Indien een zender besluit om niet volledig naar een reclamebeeld te switchen, mogen zij alleen producten aanprijzen waar de FIFA door wordt gesponsord, zoals Coca-Cola. De FIFA behoudt hiermee de controle over welke merken tijdens de officiële onderbrekingen in beeld verschijnen.