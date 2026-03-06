Live voetbal

Xavi Simons verprutst vrije trap op gênante wijze: ‘Slechtste die ik óóit heb gezien’

Xavi Simons geeft een pass
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 maart 2026, 09:52

Xavi Simons kreeg donderdagavond slechts een kwartier speeltijd, maar heeft zich in die minuten niet bepaald geliefder gemaakt bij de fans van Tottenham Hotspur. De Nederlander, die sowieso nog geen gelukkig huwelijk kent bij The Spurs, wordt uitgekotst nadat hij een vrije trap op gênante wijze verprutste.

Simons verhuisde afgelopen zomer voor zo’n zestig miljoen euro naar Tottenham Hotspur, dat de aanvaller annex middenvelder overnam van RB Leipzig. Lange tijd leek de Nederlander op weg naar Chelsea, maar uiteindelijk trok Tottenham aan het langste eind en tekende Simons een contract tot 2030, met een optie tot 2032.

Artikel gaat verder onder video

De transfer is vooralsnog niet succesvol uitgepakt: Simons maakte slechts drie doelpunten en moest donderdagavond genoegen nemen met een reserverol tegen Crystal Palace. Dat duel ging met 1-3 verloren – mede dankzij een rode kaart voor Micky van de Ven – waardoor de degradatiezorgen voor Tottenham verder zijn toegenomen.

De frustratie is daarom hoog bij de fans, zeker na het zien van opvallende beelden van Simons. De Nederlander, die in totaal zeventien minuten op het veld stond, mocht aanleggen voor een vrije trap. De middenvelder wilde de bal naar de linkerkant passen, maar deed dat veel te doorzichtig. Daardoor kon een speler van Crystal Palace de zachte pass eenvoudig onderscheppen.

Op social media leiden de beelden tot grote frustratie. Menig fan pleit er zelfs voor dat de miljoenenaanwinst nooit meer het shirt van Tottenham aantrekt. Hieronder een bundeling van kritiek op Simons.

https://x.com/1882_Tottenham/status/2029682318554583209

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Xavi Simons optimistisch over Oranje: 'Je kunt gewoon het WK winnen'

  • Gisteren, 21:31
  • Gisteren, 21:31
  • 2
Bruggink over Ajax:

Tottenham Hotspur bevestigt vertrek Heitinga

  • vr 20 februari, 13:43
  • 20 feb. 13:43
  • 9
Arsenal-verdediger Jurrien Timber

Britse pers lyrisch over Timber: ‘Speelde weer als vanouds’

  • ma 2 maart, 10:48
  • 2 mrt. 10:48
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
23
1
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
14
Brighton
29
2
37
15
Leeds
29
-11
31
16
Spurs
29
-7
29
17
Nottm Forest
29
-15
28
18
West Ham
29
-19
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws