kreeg donderdagavond slechts een kwartier speeltijd, maar heeft zich in die minuten niet bepaald geliefder gemaakt bij de fans van Tottenham Hotspur. De Nederlander, die sowieso nog geen gelukkig huwelijk kent bij The Spurs, wordt uitgekotst nadat hij een vrije trap op gênante wijze verprutste.

Simons verhuisde afgelopen zomer voor zo’n zestig miljoen euro naar Tottenham Hotspur, dat de aanvaller annex middenvelder overnam van RB Leipzig. Lange tijd leek de Nederlander op weg naar Chelsea, maar uiteindelijk trok Tottenham aan het langste eind en tekende Simons een contract tot 2030, met een optie tot 2032.

De transfer is vooralsnog niet succesvol uitgepakt: Simons maakte slechts drie doelpunten en moest donderdagavond genoegen nemen met een reserverol tegen Crystal Palace. Dat duel ging met 1-3 verloren – mede dankzij een rode kaart voor Micky van de Ven – waardoor de degradatiezorgen voor Tottenham verder zijn toegenomen.

De frustratie is daarom hoog bij de fans, zeker na het zien van opvallende beelden van Simons. De Nederlander, die in totaal zeventien minuten op het veld stond, mocht aanleggen voor een vrije trap. De middenvelder wilde de bal naar de linkerkant passen, maar deed dat veel te doorzichtig. Daardoor kon een speler van Crystal Palace de zachte pass eenvoudig onderscheppen.

Op social media leiden de beelden tot grote frustratie. Menig fan pleit er zelfs voor dat de miljoenenaanwinst nooit meer het shirt van Tottenham aantrekt. Hieronder een bundeling van kritiek op Simons.